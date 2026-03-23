“ロス五輪世代”キャプテンのAZ市原吏音が待望のトップチームデビュー、終盤10分間で空中戦の強さ発揮
[3.22 エールディビジ第28節 フローニンゲン 3-0 AZ]
オランダ・エールディビジは22日に第28節を行った。DF毎熊晟矢とDF市原吏音が所属するAZは敵地でフローニンゲンと対戦し、0-3で敗れた。毎熊は怪我で長期離脱中。市原は待望のトップチームデビューを飾った。
市原は0-3で迎えた後半37分に投入された。4バックの右CBで入ると、相手のロングボールに対する空中戦で連続して勝利。さらに40分の右CKではファーサイドからヘディングシュートで合わせるなど、特にハイボールでの強さを発揮した。後半アディショナルタイム3分を含め、約10分間のデビュー戦となった。
市原は今年1月に行われていたU23アジアカップでU-21日本代表のキャプテンとして優勝に貢献。その後、RB大宮アルディージャからの移籍が発表されて海外挑戦が始まった。
2月8日の第22節・アヤックス戦からベンチ入りしていたものの、6試合連続で出番は無し。しかしリザーブチームのヨングAZでは3回のフル出場を含めて5試合に出場していた。
オランダ・エールディビジは22日に第28節を行った。DF毎熊晟矢とDF市原吏音が所属するAZは敵地でフローニンゲンと対戦し、0-3で敗れた。毎熊は怪我で長期離脱中。市原は待望のトップチームデビューを飾った。
市原は0-3で迎えた後半37分に投入された。4バックの右CBで入ると、相手のロングボールに対する空中戦で連続して勝利。さらに40分の右CKではファーサイドからヘディングシュートで合わせるなど、特にハイボールでの強さを発揮した。後半アディショナルタイム3分を含め、約10分間のデビュー戦となった。
2月8日の第22節・アヤックス戦からベンチ入りしていたものの、6試合連続で出番は無し。しかしリザーブチームのヨングAZでは3回のフル出場を含めて5試合に出場していた。
AZの #市原吏音 がトップチームデビュー— U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) March 22, 2026
3点ビハインドの82分
コープマイナースに代わりピッチイン!
大宮育ちの20歳のCBの挑戦が始まる
エールディヴィジ第28節
⚔️ フローニンゲン v AZアルクマール
https://t.co/0lgJKdwMRd pic.twitter.com/33pu4JISa7