AZの #市原吏音 がトップチームデビュー



3点ビハインドの82分

コープマイナースに代わりピッチイン!



大宮育ちの20歳のCBの挑戦が始まる



エールディヴィジ第28節

⚔️ フローニンゲン v AZアルクマール

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