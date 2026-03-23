押し込む展開もつくるも無得点で敗戦…水戸MF鳥海芳樹「こじ開けられないのが実力」
[3.22 J1百年構想リーグ EAST第8節 柏 3-0 水戸 三協F柏]
3連戦の最終戦を迎えるにあたり、水戸ホーリーホックの樹森大介監督は、18日の前節・横浜FM戦(○1-0)から先発4選手を入れ替えて、中3日でのアウェー・柏レイソル戦に臨んでいた。横浜FM戦でJ1昇格後初の勝ち点3(90分勝利)を獲得し、敵地に乗り込んできた水戸だったが、前半のうちに2点のリードを許してしまう。
「連戦の最後の試合っていうことで、よりアグレッシブに行くためにメンバーを変えた中で挑んだんですけど、前半はそこのところでうまくいかなかったのかもしれないですけど、2点取られてしまったのがゲームを難しくしてしまったと思っています」(樹森監督)
0-2で迎えたハーフタイムに樹森監督は3枚替えを断行、主力のFW渡邉新太、MF仙波大志、MF鳥海芳樹をピッチに送り込んだ。
「後半メンバー交代をして、早い段階で1点取れれば違った結果になったと今でも思っているので、そこで1点決めきれなかったところと、あとはやりたいことを最後のところで出せなかったのは、まだまだJ1は甘くないなっていう思いがある」(樹森監督)
後半はボールを保持する時間を伸ばしていく展開になり、前半は2本に終わったシュート数も5本まで増やしていった。しかし、38分にダメ押しとなる3点目を柏に奪われ、0-3で敗れた。後半の45分間プレーした鳥海は、3月7日の浦和戦(●0-2)以来となる今季2度目の無得点での敗戦に肩を落とす。
「相手がリードして引いてきてくれたので押し込めたとは思うんですけど、結果的に0点なので、そこはなにも得られていないというか。(ボールを)持たされてる感覚はないですけど、やっぱりゼロ。0-2になったら基本ああいう試合展開になると思うので、それでこじ開けられないっていうのが僕たちの実力だと思います」(鳥海)
「負けた後が大事」と切り替えをはかる鳥海。国際Aマッチデーをはさんで迎える次節は、4月4日、ホームで鹿島アントラーズと対戦する。「ダービーで僕たちの価値を示せるように、準備していきたいと思います」とJ1で初となる“茨城ダービー”に向けて意気込んだ。
(取材・文 奥山典幸)
3連戦の最終戦を迎えるにあたり、水戸ホーリーホックの樹森大介監督は、18日の前節・横浜FM戦(○1-0)から先発4選手を入れ替えて、中3日でのアウェー・柏レイソル戦に臨んでいた。横浜FM戦でJ1昇格後初の勝ち点3(90分勝利)を獲得し、敵地に乗り込んできた水戸だったが、前半のうちに2点のリードを許してしまう。
「連戦の最後の試合っていうことで、よりアグレッシブに行くためにメンバーを変えた中で挑んだんですけど、前半はそこのところでうまくいかなかったのかもしれないですけど、2点取られてしまったのがゲームを難しくしてしまったと思っています」(樹森監督)
「後半メンバー交代をして、早い段階で1点取れれば違った結果になったと今でも思っているので、そこで1点決めきれなかったところと、あとはやりたいことを最後のところで出せなかったのは、まだまだJ1は甘くないなっていう思いがある」(樹森監督)
後半はボールを保持する時間を伸ばしていく展開になり、前半は2本に終わったシュート数も5本まで増やしていった。しかし、38分にダメ押しとなる3点目を柏に奪われ、0-3で敗れた。後半の45分間プレーした鳥海は、3月7日の浦和戦(●0-2)以来となる今季2度目の無得点での敗戦に肩を落とす。
「相手がリードして引いてきてくれたので押し込めたとは思うんですけど、結果的に0点なので、そこはなにも得られていないというか。(ボールを)持たされてる感覚はないですけど、やっぱりゼロ。0-2になったら基本ああいう試合展開になると思うので、それでこじ開けられないっていうのが僕たちの実力だと思います」(鳥海)
「負けた後が大事」と切り替えをはかる鳥海。国際Aマッチデーをはさんで迎える次節は、4月4日、ホームで鹿島アントラーズと対戦する。「ダービーで僕たちの価値を示せるように、準備していきたいと思います」とJ1で初となる“茨城ダービー”に向けて意気込んだ。
(取材・文 奥山典幸)