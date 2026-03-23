決算マイナス・インパクト銘柄・寄付 … ＷＳＣＯＰＥ、サツドラＨＤ、ファマライズ (3月19日発表分)
―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の3月18日から19日の決算発表を経て23日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<6619> ＷＳＣＯＰＥ 東Ｐ -12.00 3/19 本決算 赤縮
<2796> ファマライズ 東Ｓ -3.09 3/19 3Q 黒転
<6546> フルテック 東Ｓ -2.74 3/19 本決算 19.32
<3544> サツドラＨＤ 東Ｓ -1.56 3/19 3Q -33.12
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした23日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース