ドジャースは22日（日本時間23日）、金慧成（キム・ヘソン）内野手（27）の傘下3A降格を発表。一方で、アレックス・フリーランド内野手（24）が初の開幕ロースター入りを決めた。

チームの内野はエドマンがオフに右足首の手術を受けたため、開幕を負傷者リスト（IL）で迎えることが決まっており、二塁が「空き枠」になっていたことから、キム・ヘソンやフリーランドが「開幕二塁」の座を目指し、アピールを続けていた。

キム・ヘソンはWBCに韓国代表として出場し、一時チームを離脱していたため、今春のオープン戦は9試合の出場にとどまっているものの27打数11安打の打率・407、5盗塁だった。一方、フリーランドは18試合で43打数5安打の打率・116、1本塁打、7打点。成績だけを見るとキム・ヘソンの方が数字を残している。

ロバーツ監督は両者の成績とは相反する決断を下したことに「非常に難しい決断だった。おそらく今スプリングトレーニングで一番難しかったと思う」と苦渋の判断だったと説明。「アレックス（フリーランド）の数字が良くなかったこと、ヘソンの数字が良かったことは理解している。その上で我々は評価している」とフリーランドの打席での取り組みなどを評価したと語った。

キム・ヘソンのマイナー降格には「正直に言ってショックではある。彼ほど努力する選手はいない」と努力は認め、その上で「WBC出場は誇るべきことだし、スプリングでも良いプレーをしていた。ただ今回の判断は、週6日プレーして打席数を積むこと、そして複数ポジションを守る機会を得ることが理由だと伝えた」とマイナーでより多く実戦に出場して欲しいという思いもあったと説明した。