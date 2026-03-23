プロ野球オープン戦が22日、全日程を終えました。中日は打線が好調で開幕を迎えます。

オープン戦最終戦のロッテ戦では2回に辻本倫太郎選手の2ランが飛び出すなど、一挙4得点。4回にも木下拓哉選手やカリステ選手の2者連続二塁打で2点を奪うなど、左腕の小島和哉投手から得点を重ね、6-2と勝利で締めました。

チームはオープン戦9勝6敗3分の成績。18試合で77得点、16本塁打を記録し、試合数は各チーム数試合異なりますが、いずれも全体トップの数字でした。

中でも現役ドラフトで移籍4年目でチームの中核となる細川成也選手は、16試合の出場で打率.333、3本塁打、13打点をマーク。打点数は全体トップです。

新助っ人のサノー選手は打率は2割を切るものの全体トップ4本塁打をマーク。5年目の鵜飼航丞選手は細川選手と並ぶ2位タイ3本塁打と上位に名を連ねます。

最終戦でも1番打者に入ったカリステ選手は、オープン戦12安打のうち、6本の二塁打や2本の本塁打と長打が半分以上を占めており、11打点を記録しました。

昨季まで2020年から得点数がリーグワースト。課題とされていた打線が開幕へ向けて、好材料を残しました。