厚生労働省は、インフルエンザウイルスなどの感染を調べる検査キットについて、精度が不確かな「研究用」の販売に対する規制を強化する。

表記してはいけない条件を示した指針を３月中にも公表する。インターネット上で研究用キットが売られており、一般の利用者が精度が高いと誤認し購入する問題を防ぐ狙いがある。

厚労省は、精度が確認された検査キットを承認し、薬局などでの一般向けの販売を認めている。一方、精度が確認されていない研究用キットは研究機関向けのため、一般向けの販売は認めていない。

だが、研究用キットの説明に関するルールが不明確なため、インフルエンザや新型コロナウイルスの感染を調べられるとうたい、一般向けかのような表記の研究用キットが、ネット上で安く売られている。

指針では、利用者に一般向けと誤認させるとして、研究用キットで表記してはならない事例を列挙する。都道府県などがあてはまる研究用キットを見つけた場合に、販売業者やメーカーに対して販売中止の指導や回収命令などの取り締まりをできるようにする。

具体的には、〈１〉病原体名が書かれ診断目的であることが暗に示されている〈２〉海外で認証を取得したとの表記がある〈３〉安全、安心という言葉や、消費者向けの図がある――などを挙げる。