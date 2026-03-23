「オープン戦、エンゼルス−ドジャース」（２２日、アナハイム）

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が試合前に大谷翔平投手が２４日（日本時間２５日）のエンゼルス戦に登板し、開幕５戦目の３１日（同４月１日）・ガーディアンズ戦で今季初めて二刀流出場する予定であることを明かした。

指揮官は「完全に固まっているわけではないが」と前置きしつつ「ショウヘイは火曜日に投げる予定なので、開幕５試合目に登板する流れになる」と語った。大谷が二刀流として開幕を迎えるのはエンゼルス時代の２３年以来、３年ぶり。ドジャース移籍後は右肘手術のリハビリがあったため、１年目の２４年は打者に専念して出場。２年目の２５年はリハビリと並行しながら野手として出場を続け、二刀流選手として復活を遂げた。

そして今年、完全体として開幕を迎える大谷。ＤＨ専任で侍ジャパンに参戦中はライブＢＰなどで投手としての調整を続け、チーム復帰後の１８日・ジャイアンツ戦で先発マウンドに上がり、４回１／３を投げて１安打無失点と好投していた。

この日の大谷はキャッチボール後にブルペン入りして３６球を投げた。練習の合間にはエンゼルス時代の同僚・トラウトらと笑顔でハグをかわしていた。