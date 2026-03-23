母親の遺品整理をしていた息子の三島健一さん（仮名・55歳）は、仏壇の奥の引き出しから一枚の保険証書を見つけました。そこに書かれていた保険金額は500万円。受取人は、すでに亡くなっている母でした。父に先立たれたあと、母は貯金500万円と年金月15万円で倹約しながら生活を続けていました。「もしこの保険の存在を知っていれば」――。本来は母親の生活の支えになるはずだった「父が残した保険」はなぜ母親の元に届くことなく、 眠ったままになってしまったのか。事例を元に、CFPの伊藤寛子氏が詳しく解説します。

頑固な父が家族のために残していた「たった一つの保険」

都内の企業に勤める三島健一さん（仮名・55歳）は大学進学とともに地方から上京し、現在も都内にある自宅で、妻と子どもと暮らしています。

父親は6年前に82歳で亡くなり、先日、母親の芳子さん（仮名・84歳）も息を引き取りました。父親は、いわゆる昭和気質の頑固な人でした。地方の企業の技術職として長年働き、家庭では寡黙なタイプ。「金のことは俺に任せておけ」――それが父の口癖でした。

母は専業主婦で、生活にかかるお金は父親から渡された分でやりくりしていましたが、家計の全体像は把握していなかったようです。銀行口座や貯金額、保険契約なども父がすべて管理しており、母は詳しい状況を知らなかったといいます。

ただ一つだけ、家族が知っている保険がありました。父がある日、母にこう言ったのです。

「俺が死んだら、葬式代はこれで払ってくれ」

そう言って見せたのが、終身保険の証書でした。保険金は300万円。葬儀費用をまかなえる程度の金額です。そのため家族は自然と、「父の保険はこれだけなのだろう」と思い込んでいました。

そして6年前、父が心不全で突然亡くなった際に、残された母親と息子の健一さんがまず思い出したのは、父が話していた終身保険です。父の言っていた300万円の保険証書はすぐに見つかり、その保険金で葬儀を執り行うことができました。

「お父さん、ちゃんと準備してくれていたんだね」

母も健一さんも、そう言って胸をなでおろしました。しかし、この「たった一通の保険証書」の存在が、後に思わぬ結果を招くことになるとは、その時の二人は知る由もありませんでした。

父が残したわずかな財産で、細々と暮らすしかなかった母

葬儀が終わり、母親の一人暮らしが始まりました。そこで初めて、父親の残した家計の状況が明らかになりました。父名義の通帳に残されていた預金は、わずか約500万円だったのです。

母親の収入は主に遺族年金です。しかし、その金額は月約15万円と、決して多くありません。築40年の自宅は修繕も必要で、固定資産税や光熱費を支払うと手元に残るお金はわずかです。母は節約を重ねながら、年金で細々と暮らす生活を続けました。

健一さんは同居を提案しましたが、母親は、「お父さんと過ごしたこの家を守りたいの。迷惑はかけられないし」 と言って首を縦に振りませんでした。

かつて気丈だった母の背中は、次第に小さくなっていきました。そして父の死から6年後、母もまた静かに息を引き取ったのです。

実家の片付けで見つかった、母を守るはずだった「一枚の紙」

母親の四十九日を終え、健一さんは実家の片付けをしていました。すると、仏壇の奥にある小さな引き出しから、一枚の紙が出てきたのです。

それは、色あせた生命保険証書。そこに書いてあったのは、まさかの内容でした。

契約者：父

被保険者：父

受取人：母

保険金額：500万円

「なんだよ、これ…おやじ、他にもあったんじゃないか！」

思わず声が漏れます。父は、家族に伝えていた保険とは別に、もう一つ終身保険に加入していたのです。 しかも、その存在は家族に一切伝えられていませんでした。

父親が亡くなった際に、もし父名義の保険が一つも見つからなければ、「なにか保険があるのでは」と探したかもしれません。しかし実際には、葬儀費用をまかなった300万円の保険がありました。

さらに父自身が「葬式代はこれで」と話していたため、家族は自然と「保険はこれだけ」と思い込んでしまっていたのです。

健一さんは思いました。

「もしあのとき、この保険の存在を知っていれば、母さんはもっと安心して過ごすことができたんじゃないか……」

保険を埋もれたままにさせない対策

健一さんは急いで保険会社に問い合わせました。対応者の説明によると、保険金の請求は、本来は受取人である母本人が行うものだそうです。しかし、すでに母も亡くなっているため、相続人である健一さんが手続きを進めること自体は可能とのことでした。

それでも健一さんの胸には、複雑な思いが残りました。もし、父が亡くなった直後にこの保険の存在が分かっていれば、母親は年金だけを頼りに倹約生活をする必要はなかったかもしれません。

父はきっと、家族のためを思って保険に加入していたはずです。それでも、そのお金は本当に必要だったタイミングで、母に届くことはありませんでした。

生命保険には、保険金請求の期限が設けられていることが一般的です。多くの保険会社では3年程度、かんぽ生命は5年とされています。実際には、事情や証明書類の提出によって、期限後でも支払いに応じるケースもあります。ただし、長い年月が経過すると手続きが難しくなることもあるため、注意が必要です。

また、家族が亡くなった際には、保険契約がないか一括確認することが可能です。一般社団法人 生命保険協会が運用する「生命保険契約照会制度」を使うと、調査対象となる親族等1名につき3,000円（税込）の利用料で、協会の会員会社の生命保険会社に対して、契約の有無を一括照会できます。

相続のタイミングで活用すべき仕組みですし、認知判断能力が低下した場合（医師による診断が必要）にも利用することができます。

今回のケースでも、父親が亡くなった際にこの制度を使っていれば、父が加入していた保険の存在を知ることができたかもしれません。

「家族を支えるお金」がきちんと届くために必要なこと

保険は、加入することがゴールではありません。本来の目的は、「必要なときに、必要な人が受け取って使うこと」です。そのためには、保険契約の存在を家族が知っていること、そして契約内容を確認できる状態にしておくことがとても重要です。

エンディングノートなどにまとめておくことをイメージされる方もいると思いますが、万が一はいつ起きるかはわかりません。

おすすめなのは、普段から金融情報を整理しておくことです。例えば、 銀行口座・証券会社・生命保険契約・クレジットカードなどを一覧にしてまとめておくと、万が一のときに家族が確認しやすくなります。

大切なのは、「もしものときはここを見ればわかる」という情報を家族に共有しておくことです。家族のために準備したお金が、必要なときにきちんと届くように、一度ご自身の金融情報の整理と共有について考えてみてはいかがでしょうか。

伊藤 寛子

ファイナンシャル・プランナー（CFP®）