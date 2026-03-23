2025年1月のホルムズ海峡の衛星画像/Gallo Images/Orbital Horizon/Copernicus Sentinel Data 2025/Getty Images/File

（CNN）イラン軍は22日、トランプ米大統領がイランの発電所を爆撃するとの威嚇を実行に移した場合、ホルムズ海峡を無期限で閉鎖する用意があると表明した。

イラン軍の22日の声明は、電力産業に対するいかなる攻撃にも報復するというイラン政府からの最新の警告となった。

トランプ氏は21日、ホルムズ海峡をめぐり、48時間以内に船舶の航行が全面的に開放されなければ、発電所などのインフラへの爆撃を命じると述べていた。

イラン軍は22日、イランの発電所を巡る米国の威嚇が実行された場合、ホルムズ海峡は完全に閉鎖され、破壊された発電所が再建されるまで再開されないと述べた。

イラン軍は、イスラエルのあらゆるエネルギーと通信のインフラに加え、「この地域で米国の株主を持つ同様の企業」も標的にすると述べた。「米軍基地がある地域諸国の発電所は、われわれにとって正当な標的になる」

これに先立ち、イランのガリバフ国会議長もX（旧ツイッター）への投稿で、イランの発電所が標的にされた場合、中東の重要なインフラやエネルギー施設が「取り返しのつかないほど破壊される」可能性があると警告していた。