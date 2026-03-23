クイズで学ぶ! 鉄の魅力 第24回 【上級編】強いのにやわらかい鉄があるって本当?
車、ビル、線路、冷蔵庫、フライパンなど、普段の生活になくてはならない「鉄」。そこでこの連載では、鉄の魅力や鉄にまつわる環境問題まで、鉄に関する面白さを初級編、中級編、上級編で紹介していく。
強いのにやわらかい鉄があるって本当?
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自動車に使われる鉄は軽くて強いだけではいけません。鋼板はボディ、ドア、バンパーなどさまざまな場所に使われ、丸みをおびたいろいろな形にしなければならないので、加工のしやすさ、つまりやわらかさが求められるのです。強くてしかも柔らかいという反対の性質をいっしょに持っているのが、高強度鋼材です。
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自動車に使われる鉄は軽くて強いだけではいけません。鋼板はボディ、ドア、バンパーなどさまざまな場所に使われ、丸みをおびたいろいろな形にしなければならないので、加工のしやすさ、つまりやわらかさが求められるのです。強くてしかも柔らかいという反対の性質をいっしょに持っているのが、高強度鋼材です。