チームを引っ張る輝く選手になる為に練習中から心がけるべきこととは？【ジュニアサッカー 監督が使いたい選手がやってる！デキるプレー55】

チームを引っ張る輝く選手になる為に練習中から心がけるべきこと

練習で1番輝いている選手になろう

【どうして】チームを引っ張る中心選手はよく走ってよく声を出す チームに欠かせない選手とは？

テクニックがあるから1番の選手とは限りません。よく声を出し、考えて行動し、チームの味方を助け、よく走って、切り替えも早い選手は、チームに欠かせない選手でもあります。

これらの行動ができる選手は、試合だけでなく練習でも輝いています。いつも全力で一生懸命、仲間のためにプレーしているのです。練習で1番輝いている選手になってください。毎回の練習で1番を目指すことを目標の1つにしてください。

チームの中心選手は周りから見ても分かります。みんなを引っ張る気持ちや姿勢が全面に出ているからです。

コーチからひとこと

コーチや先輩に、だれが練習で1番輝いていたかを発表する機会を設けてもらいましょう。

【出典】『ジュニアサッカー 監督が使いたい選手がやっている！デキるプレー55』著：鈴木宏輝