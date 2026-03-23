全身を回復させるために胃腸を改善することが超重要な理由とは？【専門家がしっかり教える 図解 やせる食べ方】

全身を回復させるために胃腸を改善することが超重要な理由

ビールに含まれる糖質は太る原因に

ずぼら断食は、決して「食べない」ことを推奨しているのではなく、「食べない時間をつくり胃腸を休ませる」ことにポイントがあります。胃腸を休ませると、それまで消化に使われていたエネルギーが分散されます。

すると、吸収や代謝のプロセスが活性化して体の修復が進み、体が本来の機能をとり戻します。しかし食事をすると、消化をスムーズに終わらせようと胃や腸に血液が集まり、ほかの働きが疎かになります。また、消化中は全身に栄養を届けることが最優先となるため、不要な老廃物などの回収が滞りがちになるのです。

つまり、一度の食事の量が多過ぎたり、消化に時間がかかったりするものばかりを食べていると、体の修復や回復、排泄などが後回しになってしまいます。通常の食事は、胃で消化されるまでに平均２～５時間かかるため、食事と食事の合間におやつなどを食べていたら、体はほとんどの時間を消化に充てることに。

そこで、ずぼら断食の出番です。消化を一旦ストップさせ、胃腸が本来の働きをとり戻せば腸内環境が改善。さらに滞っていた血液が全身をめぐって、老廃物の回収もうまくいき、体を内側から元気にしてくれます。

出典：『専門家がしっかり教える 図解 やせる食べ方』