俳優・風間俊介が２３日、月曜パーソナリティーを務めた日本テレビ系朝の情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金、午前５時５０分）を“卒業”した。

同番組の月曜パーソナリティーを７年半務めた風間。放送最後には２０１８年に初登場した映像から始まり、これまでの歩みが凝縮して紹介された。また出演開始当初に番組で共演していた桝太一アナ（現フリー）、徳島えりかアナからＶＴＲでねぎらいのメッセージが送られ「かざぽん！」と呼びかけられると、風間はうっすら涙を浮かべた。

風間は「いろんなことが思い出されますし…。一番最初に僕が『ＺＩＰ！』をスタートした時に、すべての朝に寄り添っていきたいというふうに言ったんですけど、今思うとあのコメントは少し恥ずかしい。なんでかというとみんなと一緒にいたら、『ＺＩＰ！』に関わっている人たちってすべての朝に寄り添っていくのが当たり前だったんです。なのできょうで僕は卒業しますけれども、これからも、あしたからも、来週からもここにいる人たちがみなさんの朝に寄り添っていきますので、みなさん、なんの心配もせずにこれからも『ＺＩＰ！』と一緒にステキな朝を迎えていただけたらなと思っております」とあいさつ。

またここまでの番組出演時間が「９８５、だからあと１５時間ですね」と１０００時間まであと約１５時間だったことも紹介。これに「１週間フルでとかやらせてもらえたら」と発言し、スタジオを笑わせた。最後は「ありがとうございました」と深々と頭を下げ、いつも通り共演者と一緒に手で雲を描く「ＺＩＰ！ポーズ」で締めた。

総合司会を務める水卜麻美アナウンサーは生放送中に自身のＸ（旧ツイッター）を更新。「＃風間くんありがとう」と感謝の言葉を投稿した。番組終了時にはトレンドランク１位となり「ＺＩＰ」が２位となった。

前日には番組公式インスタグラムが「あすＺＩＰ！レギュラー最後の出演 月曜パーソナリティー＃風間俊介 さんにｍｅｅｔｓ」と更新され、風間と総合司会を務める水卜麻美アナウンサーの２ショットがアップされた。「今だから話せる俳優人生への本音や 自身が考える風間俊介とは？ さらに！ＺＩＰ！を支えてくれた７年半について お話ししてくれました」と告知された。