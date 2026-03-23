「脳梗塞」を発症すると何が歪んだりする？原因・後遺症についても解説！

脳の血管が詰まり血流が悪くなることで、血管が細くなる・血栓ができるなどして脳細胞に障害が起こる病気が脳梗塞です。

高齢者が寝たきりになる原因の多くを占める脳梗塞は、初期段階での早期治療が大切といわれています。

そこで今回は脳梗塞についての質問にお答えしましょう。症状・原因など詳しく解説しています。

※この記事はメディカルドックにて『「脳梗塞」とは？症状・原因・治療法についても解説！【医師監修】』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。

監修医師：

甲斐沼 孟（上場企業産業医）

大阪市立大学（現・大阪公立大学）医学部医学科卒業。大阪急性期・総合医療センター外科後期臨床研修医、大阪労災病院心臓血管外科後期臨床研修医、国立病院機構大阪医療センター心臓血管外科医員、大阪大学医学部附属病院心臓血管外科非常勤医師、大手前病院救急科医長。上場企業産業医。日本外科学会専門医、日本病院総合診療医学会認定医など。著書は「都市部二次救急1病院における高齢者救急医療の現状と今後の展望」「高齢化社会における大阪市中心部の二次救急１病院での救急医療の現状」「播種性血管内凝固症候群を合併した急性壊死性胆嚢炎に対してrTM投与および腹腔鏡下胆嚢摘出術を施行し良好な経過を得た一例」など。

脳梗塞の症状と原因

脳梗塞とはどのような病気ですか？

脳梗塞とは脳へ血液を送る血管が細くなり、血栓ができて詰まることで脳細胞に血液が流れなくなり脳細胞に障害が起こる病気です。血液が届かなくなった脳細胞は時間が経つと壊死してしまい、壊死した脳細胞はよみがえることはありません。そのために早期治療が重要なポイントとなるのです。脳梗塞には血栓の詰まる原因によって以下の3つのタイプがあります。

ラクナ梗塞(細い血管が詰まる)

アテローム血栓性脳梗塞(太い血管が詰まる)

心原性脳塞栓症(心臓で出来た血栓による脳血管の詰まり）

動脈硬化が原因のことが多いラクナ梗塞は比較的軽い症状といわれています。同様に動脈硬化が原因のことが多いアテローム血栓性脳梗塞は徐々に悪化することもあり注意が必要です。心原性脳塞栓症は高齢者の多くが起こしやすい症状です。

脳梗塞の代表的な症状を教えてください。

脳梗塞は障害を受けた脳の部分によりその症状が違ってきます。主なものは次のような症状です。

手足や顔の痺れ

呂律がまわらなくなる

ふらつきがある

視野の半分が欠ける（片目が見えない・物が二重に見える）

激しい頭痛

手足の痺れは脊椎管狭窄症など他の病気でもあらわれる症状ですが、脳梗塞の場合は左右の現れ方に差があるのが特徴です。片手だけに麻痺がある・顔の片方だけが歪んでいる・片方の目が見えない、言葉がうまく話せないなどが代表的な症状です。また激しい頭痛が伴う場合もあります。こういった初期症状がある場合、早急な治療が必要となります。また初期症状が一時的に消失する一過性脳虚血発作がありますが、この段階で適切な治療を受けることが後遺症を残さないためには大切なのです。一過性脳虚血発作は数分～数十分で症状が改善されるためつい放置しがちですが、初期症状の段階での処置が明暗を分ける場合もあるので注意しましょう。

後遺症が残る場合もあるのですね…。

脳梗塞は血栓の詰まった場所や広さによって症状は違ってきます。脳梗塞で障害が起きた脳の箇所によって障害が残ってしまうこともあるのです。後遺症には次のようなさまざまな症状があります。

運動麻痺

感覚麻痺

視野障害

失語症

高次機能障害

認知症・感情障害

片麻痺とも呼ばれる運動麻痺は、運動ニューロンを司る中枢神経が脳幹部で左右に交差しているため、基本的には脳梗塞に伴う障害が生じた脳実質の反対側の手足に麻痺が起こります。感覚麻痺は手や足の感覚が麻痺したりしびれを感じたりする後遺症です。失語症には思ったことが話せない運動性失語と会話が成り立たない感覚性失語があります。視野障害は主に視野欠損が後遺症として残る場合があります。今まで使っていたものの使い方がわからなくなったり、洋服の着方がわからなくなったりする後遺症が高次機能障害です。その他認知症や感情を抑えられないなどの精神障害が残る場合があります。

脳梗塞の原因を教えてください。

脳梗塞は脳の血管が詰まることが原因で起こります。脳梗塞の原因のもととなる疾患でもっとも多いのは高血圧です。最高血圧が140mmHgを上回ったら脳梗塞のリスクが高くなります。その他糖尿病・脂質異常症・心房細動などの疾患が原因になりやすく、生活習慣では喫煙や過度の飲酒も要因になると考えられます。

脳梗塞の生存率が知りたいです。

脳梗塞ではタイプによって生存率などが変わってきます。例えばラクナ梗塞では比較的症状も軽く、約80%が後遺症なく回復しています。死亡率も約1%と生存率はかなり高いのです。アテローム血栓性脳梗塞では死亡率が約7%、心原性脳塞栓症では19%と死亡率は高くなります。同時にアテローム血栓性脳梗塞では介護を必要とする後遺症の残る割合は約41%・心原性脳塞栓症では約45%です。いずれの場合も早期治療で生存率は大きくなります。

編集部まとめ



脳梗塞について質問にお答えしました。脳梗塞は何よりも発症して治療開始までの時間が生命予後や臨床経過に大きく差をつける病気です。

すこしでもおかしいと気付いたらすぐに救急車を呼び治療を行うことで、後遺症を残さず日常を取り戻すことが可能なのです。

脳梗塞ではと思ったら、まずは一分でも早く受診しましょう。

そして日頃から脳梗塞にならないために今一度生活習慣の見直しを心掛けるようにしてください。

参考文献

近年増加する脳梗塞 どんな症状が現れる？ 異変に気付いたら？｜Medical None

脳梗塞の治療法にはどのようなものがあるか｜わかりやすい脳梗塞の予防ガイド

171.脳梗塞はそもそも治るのか?｜脳梗塞リハビリステーション名古屋