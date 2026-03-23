朝の立ちくらみや入浴時の対策は？「低血圧」の症状を和らげる生活習慣のコツ

低血圧の症状は、特定の状況や場面で現れやすい傾向があります。朝の起床時や入浴時、長時間立ち続けた際などは特に注意が必要です。これらの場面で適切な対処法を知っておくことで、症状の悪化を防ぎ、安全に日常生活を送ることができます。ここでは、症状が現れやすい具体的な場面と、その際にできる実践的な対処法について解説します。

監修医師：

中路 幸之助（医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター）

1991年兵庫医科大学卒業。医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター所属。米国内科学会上席会員 日本内科学会総合内科専門医。日本消化器内視鏡学会学術評議員・指導医・専門医。日本消化器病学会本部評議員・指導医・専門医。

症状が現れやすい場面と対処

低血圧の症状は、特定の状況や場面で現れやすい傾向があります。どのような時に注意が必要か、そしてその場での対処法を知っておくことが大切です。

朝の起床時と午前中の対策

低血圧の方にとって、朝の起床は一日の中でもっとも困難な時間帯です。睡眠中は血圧がさらに低下しており、起床時に急に立ち上がると脳への血流が不足し、強いめまいや立ちくらみを起こすことがあります。目が覚めてもすぐに起き上がらず、布団の中で手足を動かしたり、上半身を起こして少し待ってから立ち上がったりすることが推奨されます。

朝食をしっかり摂ることも重要な対策です。朝食を抜くと血糖値が上がらず、さらに血圧が低い状態が続いてしまいます。温かい飲み物や栄養バランスの取れた食事を摂ることで、体温が上がり、血液循環が促進されます。少量でも構わないので、何か口にする習慣をつけることが大切です。

午前中は血圧が低い状態が続きやすいため、無理な活動は避け、徐々に身体を慣らしていくことが望ましいでしょう。重要な会議や作業は可能であれば午後に設定し、午前中は比較的軽い作業から始めるといった工夫も効果的です。

入浴時や長時間の立位での注意点

入浴は血管を拡張させ、血圧をさらに低下させる要因となります。特に熱いお湯に長時間浸かると、血管が広がって血圧が下がり、めまいや失神を起こす危険性があります。お風呂の温度は38～40度程度のぬるめに設定し、浸かる時間も10～15分程度にとどめることが安全です。

湯船から立ち上がる際は、急に立ち上がらず、まず座った姿勢になって一呼吸置いてから、ゆっくりと立ち上がるようにしましょう。浴室と脱衣所の温度差も血圧の変動を招くため、冬場は脱衣所を暖めておくことも大切です。入浴前後には水分補給を忘れずに行い、脱水状態を防ぐことも重要です。

長時間立ち続ける必要がある場面では、足踏みをしたり、時々屈伸運動をしたりして、下半身の血液循環を促すことが有効です。電車通勤や行列に並ぶ際などは、可能であれば座る機会を作り、立ちっぱなしの状態を避けるようにしましょう。症状が強い場合は、弾性ストッキングの着用も検討に値します。

まとめ

低血圧は単なる体質と考えられがちですが、日常生活の質に大きく影響を与える問題です。基準値や症状、原因を正しく理解し、食事や運動、生活習慣の見直しを通じて改善を図ることができます。塩分や水分の適切な摂取、規則正しい生活リズム、適度な運動などは、すぐに始められる有効な対策です。症状が強い場合や改善が見られない場合は、背景に他の疾患が隠れている可能性もあるため、医療機関での相談をためらわないことが大切です。適切な知識と対処法を持つことで、低血圧による不快な症状を軽減し、より快適な毎日を送ることができるでしょう。

参考文献

日本循環器学会「循環器病ガイドラインシリーズ」