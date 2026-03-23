コンロ横のデッドスペースを有効活用！【3COINS】スタイリッシュで便利♡「新作収納」

【3COINS（スリーコインズ）】から、キッチンの限られたスペースを無駄なく使える新作収納が登場しました。散らかりがちな調味料や調理道具を整理整頓するのに、役立つ工夫が満載です。キッチンをすっきり整えたいと考えている人は、ぜひ詳細をチェックしてみて。

奥の物も取り出しやすい！「引き出し調味料ラック／ KITINTO」で隠して収納

「引き出し調味料ラック／ KITINTO」\1,980（税込）は、高さのあるオイル類から小さなスパイスまでまとめて収納できる便利なアイテムです。キャスター付きの引き出しタイプなので、奥の物までスムーズに取り出せるよう工夫されています。側面は磁石がくっつく仕様になっているため、キッチンタイマーなどを貼り付ければ、さらに使い勝手が上がりそうです。

デッドスペースが棚に！「コンロ奥シェルフ／ KITINTO」

「コンロ奥シェルフ／ KITINTO」\1,650（税込）は、コンロまわりの空間を有効な収納場所へと変えてくれる逸品です。二段の棚板には調味料を並べることができ、必要な時にサッと手に取れるので作業効率の向上が期待できます。下段の棚板は取り外しができる設計なので、掃除しやすい点も、日常使いに嬉しいポイント。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里