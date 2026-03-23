ママに叱られてしまった赤ちゃんが、涙をこらえきれず何度も身を寄せたのは、そばにいたワンコの大きな背中でした。動じずそばにいるワンコの様子が、状況を察しているかのような“神対応”として注目を集めています。

投稿は、記事執筆時点で592万再生を突破。「最高のお兄ちゃん」「どっちも可愛い♡」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：ママに叱られて号泣する赤ちゃん→状況を察した犬が…本当のお兄ちゃんのような『神対応』】

泣きながら求めたのは…

TikTokアカウント「cppzl」に投稿されたのは、ブルドッグのボスくんと幼い娘さんの日常のひと幕。まだいろいろなものに興味が広がる時期の娘さん。この日、危ないことをしそうになったところを、ママが声をかけて止めたのだとか。

すると娘さんは悲しさがあふれてしまったのか、座っていたボスくんの背中に顔を押し当て、泣き声を上げながら身を寄せたのだといいます。迷いなく寄り添う様子に、普段から安心できる存在であることがにじむよう。

優しいボスくん

いったん体を起こした娘さんは前を向いて泣き続けたあと、再びボスくんへ手を置きながら顔を近づけたといいます。背中に体を預けるように丸まり、もう一度顔を深く埋める様子も見られたそう。

そんななかボスくんは、その場に座ったまま落ち着いた様子だったといいます。ときおり後ろを振り向くようなしぐさも見せながら、その場を離れることはなかったんだとか。どっしりと構えた優しい佇まいに頼もしさが感じられ、思わずキュンとしてしまいます♡

頼れる背中が見せた“神対応”

ボスくんの背中に顔を寄せたまま、娘さんはしばらくその場にとどまっていたそうです。ぴったりと寄り添ったまま離れずに過ごしている様子からは、そばにいるだけで安心できる空気が伝わってくるよう。

号泣する赤ちゃんと、静かに座り続けるボスくん。その対照的な様子がやさしく心に残り、ほっこり温かい気持ちになります。思わず見守りたくなるようなあたたかな光景が、多くの人の注目を集めたのでした。

投稿には「俺の背中で思いっきり泣けって言ってるよね完全に」「動物と赤ちゃんの絆ってほんとにステキです♡」「そこで泣くってことは安心できてるんだね」「私も辛い時背中貸してもらいたい」などのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「cppzl」では、ボスくんと娘さんたちの微笑ましい日常の様子が発信されています。可愛い姿に癒されたい方は、ぜひチェックしてみてください！

写真・動画提供：TikTokアカウント「cppzl」さま

執筆：りほ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。