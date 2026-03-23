ウソのように肌がキレイに見える！垢抜け美肌を作るベースメイクアイテム5選

美容ライター・コスメコンシェルジュのあやのです。ベースメイクの仕上がり次第で、顔全体の印象は驚くほど変わるもの。そこで今回は、使うだけで嘘のように肌が綺麗に見えると感じた、垢抜け美肌を作るベースメイクアイテムを5つご紹介します！素肌感を残しながらも、ワンランク上の美肌印象が叶う名品ばかりなので、ぜひ参考にしてみてくださいね♡

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NARS ライトリフレクティング トーンアップヴェール

NARS ライトリフレクティング トーンアップヴェール／6,820円（税込）

色ではなく光でトーンアップする、新発想の化粧下地。

みずみずしいベージュカラーで白浮きすることなく、くすみだけをふんわり飛ばして、澄んだツヤと自然な明るさを仕込んでくれます♡

パール配合で、ナチュラルに発光しているかのような透明感のある肌に仕上がるのはもちろん、どんなファンデーションとも相性がよく、季節を問わず使いやすいのも魅力です。

ケイト ジュレリープ プライマー

ケイト ジュレリープ プライマー／1,980円（税込）

みずみずしいテクスチャーで肌にするっとなじみ、つるんとなめらかな生ツヤ肌を叶えてくれる化粧下地。

くすみや色ムラなどの肌ノイズを自然に整えながら、厚塗り感なくトーンアップしてくれるので、これだけでも素肌がきれいな人のような印象に♡

皮脂と混ざってもくすみにくく、時間が経っても明るさとツヤをキープできるので、夕方になってもイキイキ感の残る肌印象が続くのも◎。

ジベルニー 密着カバーファンデーション（01NW アイシー）

ジベルニー 密着カバーファンデーション（01NW アイシー）／3,300円（税込）

72時間ヨレにくいと言われるほどの高密着力が特徴のリキッドファンデーション。

スッと伸びて肌に薄膜でフィットし、毛穴や色ムラを均一にカバーしてくれます。

軽いつけ心地なのにカバー力が高く、素肌がそのままきれいになったような仕上がりに♡

表面はさらっとしながらも内側はしっとりとしたセミマット質感で、少量でも均一感のある美肌印象を叶えられます！

イヴ・サンローラン ラディアント タッチ グロウパクト（B10）

イヴ・サンローラン ラディアント タッチ グロウパクト（B10）／11,440円（税込）

光を味方につけたツヤ肌を叶えるクッションファンデーション。

驚くほど軽くて薄膜なのに、くすみや肌悩みをほどよくカバーし、まるで内側から輝くような上品な美ツヤ肌に仕上がります♡

みずみずしいうるおい感で乾燥を感じにくいうえに、お直しで使ってもムラになりにくいので、大人世代にもぴったり！

レブロン カラーステイ ロングウェア UV クッション ファンデーション

レブロン カラーステイ ロングウェア UV クッション ファンデーション（001 ポーセリン）／2,750円（税込）

崩れにくさで人気のカラーステイシリーズから登場したクッションファンデーション。

薄膜なのに毛穴や色ムラを自然にカバーし、素肌感のある生っぽツヤ肌に仕上げてくれます♡

さらに、SPF50＋・PA＋＋＋＋に加えUV耐水性★と、クッションでは珍しい高いUVカット効果も魅力のひとつ。内蓋でファンデーションの量を調整しながら薄く重ねると、より自然で美しい仕上がりに！

どれも薄膜なのにくすみや毛穴を自然にカバーしながら、素肌がきれいになったような垢抜け美肌を演出してくれるものばかり！

いつものベースメイクを少し見直して、ワンランク上の美肌を目指してみてくださいね♡