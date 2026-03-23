このサイズ欲しかったよ！「しかも他のものより効率的！」小さいけど優秀な100均スポンジ

よくある吸水スポンジって、サイズが大きいものが多いイメージ。しかも、硬い質感がゆえに吸水スピードがイマイチ遅く、サッと使いたいときに不便…。そんな中、ダイソーで見つけた商品が優秀！コンパクトサイズで細かい部分のお手入れに最適。やわらかいので吸水スピードも速く、サッと手早くお手入れできますよ◎

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商品情報

商品名：やわらか吸水スポンジ（キューブ形、1個）

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：2.4cm×2.4cm×2.4cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480618739

コンパクトで細かい部分のお手入れに最適！ダイソーで見つけた吸水スポンジ

こぼれた水や余分な水分を拭き取るのに便利な吸水スポンジ。ただ、サイズが大きい商品が多く、ちょっとした場所やシーンで使いにくいと感じることがありました。

もう少しサッと使えるものがあるといいな…と思っていたところ、ダイソーでちょうどいい商品を発見！こちらの『やわらか吸水スポンジ（キューブ形、1個）』をご紹介します。

サイズは約2.4cm×2.4cm×2.4cmと、かなりコンパクトな吸水スポンジです。四角い形状も相まって、洗面まわりなど細かい部分の水滴取りに最適なアイテムとなっています。

この手のスポンジは乾くと硬くなるものが多いですよね。

しかし、このスポンジはやわらかいのが特徴。

一般的なスポンジは硬いと水を吸わないので、水にしみこませてから使用しますが、カラカラになった状態だと水のしみこみが悪いことがあります。

その点、こちらの商品は水を吸い込むスピードが速い気がします。これならすぐに使えるので、急いでいるときにも手早くお手入れができます。

とはいえ、吸水スポンジの宿命なのか、こちらも乾いた状態だと吸水力が若干落ちると感じられます。

乾いたままよりも一度水を吸わせて絞ってから使うとより効果的！

乾いたままだと吸水力がいまひとつ…といったところなので、一度水にさっとくぐらせてから…

水をギュッと絞ってから使うと、吸水力を発揮！

水をぐんぐんと吸い込み始めました！やはり一度水を吸わせてから使うほうが、より効果的です。

水を含ませると、二回りほどサイズが大きくなります。

これでもよく見る吸水スポンジよりも小さめなので、細かい場所のお掃除がしやすいです。

今回は、ダイソーの『やわらか吸水スポンジ（キューブ形、1個）』をご紹介しました。

コンパクトな分保管しやすいので、手が届く場所に置いておけばいつでもお手入れできて便利です！気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。