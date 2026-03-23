外出先でもこだわりたい…でも荷物増えるのは嫌！わがままを叶える100均メイクブラシ

「出先でも完璧にメイク直ししたい、でも荷物は減らしたい」そんな我儘をセリアが解決！ヘッドが外れる「着脱式」のポータブルブラシは、ミニポーチに収まる超コンパクト設計。シリーズ同士で自由に組み合わせ可能で、珍しいノーズシャドウ用までラインナップ。110円で自分専用の携帯セットが作れる神コスパ名品です

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商品情報

商品名：ポータブルアイブロウ＆ノーズシャドウブラシ／ポータブルアイライナー＆ディティールアイシャドウブラシ

価格：各￥110（税込）

サイズ（約）：15.5cm／14.2cm

販売ショップ：セリア

JANコード：4968583264775／4968583264782

ヘッドが取れる！？ポーチの隙間に収まる「着脱式」が凄すぎる

セリアのメイク小物コーナーで見つけたこのメイクブラシ、最大の特徴は「ヘッドが取り外せる」こと。使うときは握りやすい長さがありますが、持ち運ぶときはヘッドを外して短くできるため、手のひらサイズのミニコスメポーチにも余裕で収まるんです。

さらに凄いのが、このシリーズ同士であれば自由にヘッドを付け替えられる点。

自分がお直しでよく使うブラシだけを選んで、1つのハンドルにセットして持ち歩くことも可能です。重厚なブラシセットを持ち歩く必要がなくなり、荷物を最小限に抑えつつ、メイクの質は落とさないという理想の環境が作れます。

キャップやカバーが付属していないので、チャック付きポリ袋などに入れると便利です。

珍しい「ノーズシャドウ」用！斜めカットで立体感をピンポイント復活

ラインナップの中でも特に「天才！」と感じたのが、アイブロウブラシとノーズシャドウブラシがセットになったタイプ。持ち運び用のミニブラシで、ノーズシャドウ専用がついているのはかなり珍しいですよね。

アイブロウ側は小さめで、消えかかった眉を描き足すのに絶妙なサイズ感です。

そして反対側のノーズシャドウブラシは、綺麗な斜めカット仕様。パウダーでお直しした後にぼやけてしまった鼻筋の影を、ピンポイントでスッと復活させることができます。

指で塗るとムラになりやすいシェーディングも、このブラシがあれば出先でササッと立体的な顔立ちをキープできるのが嬉しいポイントです。

アイシャドウ用も抜かりなし!自分好みにカスタマイズして「沼」確定

「アイライナー＆ディティールアイシャドウブラシ」も見逃せません。こちらは全体的に毛が短く、コシが強めに設計されています。

アイライナー側はやや厚みがあるため、パキッとしたシャープな線を引くよりも、ラインをふんわりぼかしたい時に最適。実はこれ、涙袋の影を自然に描くのにもめちゃくちゃ重宝します！

反対側のディティールブラシは、先端がコロンとした「かまぼこ型」。小回りが利くので、涙袋にラメをのせたり、目尻のキワを攻めたりするのにピッタリです。

デリケートな目元に使ってもチクチクせず、優しい肌触りなのも高ポイント。これ一本で、夕方の「お疲れ目元」を一気に華やかにメイクできます。

セリアの「ポータブルメイクブラシ」は、コンパクトさとこだわりを両立させた、まさに旅行や外出の救世主でした。荷物を増やさずにメイクの完成度を上げたい方は、この「着脱式」の便利さをぜひ体感してみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。