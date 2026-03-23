◇オランダ1部 AZアルクマール0―3フローニンゲン（2026年3月22日 オランダ・フローニンゲン）

AZアルクマールのDF市原吏音（20）が敵地のフローニンゲン戦でオランダ1部デビューを果たした。0―3の後半37分からセンターバックで出場。限られた時間ながら危なげないプレーでデュエルは3戦3勝を記録し、同41分には右CKからヘディングでシュートを放つ場面もあった。試合はそのまま0―3で敗れた。

2005年7月7日生まれ、埼玉県出身の市原は大宮の下部組織を経て22年2月に2種登録で大宮トップチームに登録。23年7月の天皇杯3回戦C大阪戦でトップチームデビューを果たした。

各年代別日本代表にも選出され、1月のU―23アジア杯サウジアラビア大会では主将として大会連覇に貢献。28年ロサンゼルス五輪世代の中心選手として期待され、1月下旬のAZ加入後は2部のリザーブチームで5試合に出場して2アシストを記録する一方、トップチームの公式戦でたびたびベンチ入りし、この日が待望の初出場となった。

DF毎熊晟矢はベンチ外だった。