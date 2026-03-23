【ひらがなクイズ】解けるとかなり快感！ 空欄2文字を考えてみよう！ ヒントは「世界の首脳が集まる会議」
日常生活や美しい日本の風景の中に隠れた言葉の「響き」に注目して、ちょっとした思考のトレーニングを楽しんでみませんか？
今回は、心が揺れ動くときの表現から、世界の首脳が集まる会議、さらには初夏を思わせる雨の名前までを用意しました。3つの空欄を正しく埋める共通の2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。
□□しい
□□っと
□□だれ
ヒント：誰かがいなくて心細く感じたり、物足りなさを覚えたりする感情を何と言いますか？
答えを見る
↓
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▼解説
さみしい（寂しい／淋しい）
さみっと（サミット）
さみだれ（五月雨）
心が切なくなる「寂しい（さみしい）」、主要国首脳会議を指す「サミット（さみっと）」、そして初夏の雨を風流に表した「五月雨（さみだれ）」。個人の内面的な感情から国際政治、そして古典的な気象用語まで、全く異なる世界の言葉たちが「さみ」という共通の響きによって丁寧につながりました。一つの音がこれほどまでに多様な情緒を支えているのですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)
今回は、心が揺れ動くときの表現から、世界の首脳が集まる会議、さらには初夏を思わせる雨の名前までを用意しました。3つの空欄を正しく埋める共通の2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。
□□っと
□□だれ
ヒント：誰かがいなくて心細く感じたり、物足りなさを覚えたりする感情を何と言いますか？
答えを見る
↓
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↓
正解：さみ正解は「さみ」でした。
▼解説
さみしい（寂しい／淋しい）
さみっと（サミット）
さみだれ（五月雨）
心が切なくなる「寂しい（さみしい）」、主要国首脳会議を指す「サミット（さみっと）」、そして初夏の雨を風流に表した「五月雨（さみだれ）」。個人の内面的な感情から国際政治、そして古典的な気象用語まで、全く異なる世界の言葉たちが「さみ」という共通の響きによって丁寧につながりました。一つの音がこれほどまでに多様な情緒を支えているのですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)