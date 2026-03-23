◆米大リーグオープン戦 エンゼルス―ドジャース（２２日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２２日（日本時間２３日午前１０時７分開始予定）、オープン戦の敵地・エンゼルス戦のスタメンに「１番・指名打者」で名を連ねた。試合前にはロバーツ監督は、開幕前の最終登板として２３日（日本時間２４日）に佐々木、２４日（同２５日）に大谷が先発することを明かし、「翔平が火曜日（２４日）に投げる予定だ。そうなると彼は開幕から５試合目に投げることになるだろう。そして、誰かがピギーバック（継投）することになる」と、開幕５戦目に大谷が先発することも明言。第２先発を起用する方針も示した。

開幕２カード目となる３０〜４月１日の本拠地ガーディアンズ３連戦では、佐々木、大谷、山本と夢の日本人右腕トリオがそろい踏みとなる可能性も浮上した。プライアー投手コーチも３０日（同３１日）の開幕４戦目に佐々木、３１日（同４月１日）の同５戦目に大谷が先発することを明言。ドジャースの先発ローテーションは山本、シーハン、グラスノー、佐々木、大谷の順番。２年連続開幕投手を務める山本の今季２登板目は、中５日で開幕６戦目（４月１日、日本時間２日）が濃厚となる。

米アリゾナ州でのキャンプを終え、２６日（同２７日）の本拠地でのダイヤモンドバックスとの開幕戦まではこの試合を含めて、エンゼルスとの３試合のオープン戦を残すのみだ。