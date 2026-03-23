氷川きよし「おじゃる丸」新シリーズアニメ内に登場決定 和装＆股旅姿の設定画公開
【モデルプレス＝2026/03/23】3月30日スタートの「おじゃる丸」（NHK Eテレ／毎週月曜〜木曜：午前8時25分〜8時35分）第29シリーズより、新キービジュアルが解禁。あわせて、エンディングテーマを担当する歌手の氷川きよしが、アニメにも登場することが発表された。
【写真】48歳人気歌手「おじゃる丸」登場 和装姿のアニメ設定画公開
2026年で放送開始から29年目を迎える同アニメ。青空の下、三度笠に合羽を身につけた“股旅姿”をしているおじゃる丸とカズマ。その右側には電ボや子鬼トリオたちも描かれている。シャクを取り返しに追いかけてきたのか？一方、左側の木のそばには、先日、第29シリーズのエンディングテーマを歌うことが発表された氷川の姿も。やさしいまなざしで、おじゃる丸たちを見守っているようだ。氷川は、エンディング映像にもアニメのキャラクターとして登場することも決定。その設定画が特別に公開された。
さらに、氷川はエンディング映像だけでなく、第29シリーズの“なにかのお話”でも登場予定。いつ、どんなキャラクターで登場するのか。今回、第29シリーズの放送に向けて、アニメ「おじゃる丸」の監督をつとめて29年目の大地丙太郎監督と、おじゃる丸の声を担当している西村ちなみ氏からコメントが寄せられた。（modelpress編集部）
おじゃる丸第29シリーズのはじまりです。おじゃる丸の第29シリーズは…はい、いつもと同じく、まったりのんびり展開します。時々ドタバタしたりヘンテコましましの回もありますが、それでもいつもと同じく、ココロがほっこりとなるようなおはなしを目指して参ります。今期のエンディング曲は氷川きよしさんの旅の歌です。ちょっと粋でいなせな月光町ご当地ソング♪みなさんも旅気分でおじゃる丸と一緒に歩いてみてはいかがでしょう。あせらず、いそがず、さあ、参ろうか◆（※「◆」は正式には「音符マーク」）
「おじゃる丸」第29シリーズ、今回のテーマは“旅“。おじゃるは1000年前のヘイアンチョウから時を超えて来ているので、月光町で暮らす毎日が旅。おじゃるそのものが旅がらすなのかもしれません。一歩外に踏み出すだけでもう旅の始まり。今シリーズのおじゃるがどんな旅をするのか私自身も一緒に楽しみたいと思っています。キービジュアルも今までにない和の雰囲気に溢れていて新しい「おじゃる丸」の世界に連れて行ってくれそうでわくわくします！相変わらずカズマにおんぶされてますが…（笑）。そしてEDは氷川きよしさん！！おじゃるの世界にぴったりでいて今までありそうでなかった曲！この曲で月光町のことをもっと知ってお散歩しながら口ずさんで頂けたらすごくうれしいです。第29シリーズの「おじゃる丸」もどうぞよろしくお願いします。
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◆氷川きよし、アニメに登場決定
2026年で放送開始から29年目を迎える同アニメ。青空の下、三度笠に合羽を身につけた“股旅姿”をしているおじゃる丸とカズマ。その右側には電ボや子鬼トリオたちも描かれている。シャクを取り返しに追いかけてきたのか？一方、左側の木のそばには、先日、第29シリーズのエンディングテーマを歌うことが発表された氷川の姿も。やさしいまなざしで、おじゃる丸たちを見守っているようだ。氷川は、エンディング映像にもアニメのキャラクターとして登場することも決定。その設定画が特別に公開された。
◆大地丙太郎監督コメント
おじゃる丸第29シリーズのはじまりです。おじゃる丸の第29シリーズは…はい、いつもと同じく、まったりのんびり展開します。時々ドタバタしたりヘンテコましましの回もありますが、それでもいつもと同じく、ココロがほっこりとなるようなおはなしを目指して参ります。今期のエンディング曲は氷川きよしさんの旅の歌です。ちょっと粋でいなせな月光町ご当地ソング♪みなさんも旅気分でおじゃる丸と一緒に歩いてみてはいかがでしょう。あせらず、いそがず、さあ、参ろうか◆（※「◆」は正式には「音符マーク」）
◆西村ちなみ氏コメント
「おじゃる丸」第29シリーズ、今回のテーマは“旅“。おじゃるは1000年前のヘイアンチョウから時を超えて来ているので、月光町で暮らす毎日が旅。おじゃるそのものが旅がらすなのかもしれません。一歩外に踏み出すだけでもう旅の始まり。今シリーズのおじゃるがどんな旅をするのか私自身も一緒に楽しみたいと思っています。キービジュアルも今までにない和の雰囲気に溢れていて新しい「おじゃる丸」の世界に連れて行ってくれそうでわくわくします！相変わらずカズマにおんぶされてますが…（笑）。そしてEDは氷川きよしさん！！おじゃるの世界にぴったりでいて今までありそうでなかった曲！この曲で月光町のことをもっと知ってお散歩しながら口ずさんで頂けたらすごくうれしいです。第29シリーズの「おじゃる丸」もどうぞよろしくお願いします。
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