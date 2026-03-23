無理をしないことが大事！ランニングを継続させる為に短い&長い距離の2つのコースを用意すべき理由とは！？【ランニングの教科書】

ランニングは無理をしないことが大事！コースは短い距離と長い距離のふたつを用意しよう

気が乗らないときに有効な短距離コース

ランニングを習慣化するためには、コース選びも大切です。スタートとゴールを自宅に設定してコースを検討していくのが基本ですが、このときに「２キロメートルと４キロメートル」など、必ず「短い距離」と「長い距離」の２コースを用意しましょう。

長距離コースだけだと「今日は少し疲れているから走るのをやめようかな？」と、自分にサボる口実を与えやすくなってしまいます。しかし、短距離コースがあれば「今日は疲れているから、無理せず短距離コースにしよう」という選択肢が生まれます。「苦しくなったら、歩けばいい」の精神と同じく、コース選びでも低いハードルを設けておくことがポイントです。

この他、周辺に広い公園、遊歩道、河川敷などランニングに適したエリアがあれば、ぜひともコースに取り入れたいところです。市街地や住宅街を走る場合、夜間の明るさや交通量などを考慮し、できる限り安全な道を選びましょう。

なお、コース内の信号は少ないほうがベターですが、赤信号で止まってもトレーニング効果に大きな影響は出ません。階段は足腰にとって良い負荷になるので、大通りを渡る際は横断歩道ではなく歩道橋を選ぶのも有効です。

出典：『図解 中野ジェームズ修一のランニング教科書』