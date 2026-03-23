東京市場　ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析

オージードル
終値0.7023　高値0.7097　安値0.7005

0.7170　ハイブレイク
0.7134　抵抗2
0.7078　抵抗1
0.7042　ピボット
0.6986　支持1
0.6950　支持2
0.6894　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5832　高値0.5892　安値0.5818

0.5951　ハイブレイク
0.5921　抵抗2
0.5877　抵抗1
0.5847　ピボット
0.5803　支持1
0.5773　支持2
0.5729　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3723　高値1.3748　安値1.3700

1.3795　ハイブレイク
1.3772　抵抗2
1.3747　抵抗1
1.3724　ピボット
1.3699　支持1
1.3676　支持2
1.3651　ローブレイク