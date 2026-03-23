東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析
オージードル
終値0.7023 高値0.7097 安値0.7005
0.7170 ハイブレイク
0.7134 抵抗2
0.7078 抵抗1
0.7042 ピボット
0.6986 支持1
0.6950 支持2
0.6894 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5832 高値0.5892 安値0.5818
0.5951 ハイブレイク
0.5921 抵抗2
0.5877 抵抗1
0.5847 ピボット
0.5803 支持1
0.5773 支持2
0.5729 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3723 高値1.3748 安値1.3700
1.3795 ハイブレイク
1.3772 抵抗2
1.3747 抵抗1
1.3724 ピボット
1.3699 支持1
1.3676 支持2
1.3651 ローブレイク
ピボット分析
オージードル
終値0.7023 高値0.7097 安値0.7005
0.7170 ハイブレイク
0.7134 抵抗2
0.7078 抵抗1
0.7042 ピボット
0.6986 支持1
0.6950 支持2
0.6894 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5832 高値0.5892 安値0.5818
0.5951 ハイブレイク
0.5921 抵抗2
0.5877 抵抗1
0.5847 ピボット
0.5803 支持1
0.5773 支持2
0.5729 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3723 高値1.3748 安値1.3700
1.3795 ハイブレイク
1.3772 抵抗2
1.3747 抵抗1
1.3724 ピボット
1.3699 支持1
1.3676 支持2
1.3651 ローブレイク