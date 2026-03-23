今回は、不倫とモラハラで妻を苦しめた夫の末路についてのエピソードを紹介します。

母さんの世話なんかしたくない…

「職場の後輩と不倫していた俺。後輩と再婚したいと思い、妻に『離婚したい』と伝えました。妻は離婚を了承しましたが、親権を取られました。また俺の母親が息子をたびたび勝手に連れ去っていたことから、接近禁止令も申し立てられました。

妻は離婚にあたり、『不倫だけじゃなく俺のモラハラもひどかった』ということで、多額の慰謝料を請求してきましたが、その支払いのせいで俺の貯金はゼロに。

それから1年たち、今息子は4歳です。しかし会うことはできません。また社内で不倫がバレてしまい、かなり問題になり、左遷されました。結局後輩とも別れました。職場に居づらくなり退職し、現在就活中ですが、仕事が見つからず苦戦しています。

さらに妻との離婚後、俺の母親は心を病み、一人っ子の俺は母親の世話をするはめに。『母さんの世話なんかしたくない』という気持ちと、『息子に会いたいけど会えない……』という気持ちで毎日、辛くて仕方ないです」（体験者：40代男性・会社員／回答時期：2025年5月）

▽ ただすべては自分が招いたことの結果ですよね。悔やんでも悔やみきれないことでしょう……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。