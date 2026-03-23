２０日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝９８．３２ドル（＋２．１８ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４５７４．９ドル（－３０．８ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝６９３６．０セント（－１５４．２セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５９５．２５セント（－１２．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４６５．５０セント（－４．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１６１．２５セント（－７．２５セント）
・ＣＲＢ指数
３６７．１２（＋２．９２）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝９８．３２ドル（＋２．１８ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４５７４．９ドル（－３０．８ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝６９３６．０セント（－１５４．２セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５９５．２５セント（－１２．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４６５．５０セント（－４．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１６１．２５セント（－７．２５セント）
・ＣＲＢ指数
３６７．１２（＋２．９２）
出所：MINKABU PRESS