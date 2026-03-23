２０日の米株式市場の概況、ＮＹダウ４４３ドル安 中東情勢の不透明感が重荷 ２０日の米株式市場の概況、ＮＹダウ４４３ドル安 中東情勢の不透明感が重荷

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２０日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比４４３．９６ドル安の４万５５７７．４７ドルと３日続落した。中東情勢の不透明感が重荷となり、下げ幅は一時６００ドルを超えた。利下げ観測も後退し、米長期金利が上昇したことも主力株の売りを促す要因となった。



ボーイング＜BA＞やホーム・デポ＜HD＞が冴えない展開。オラクル＜ORCL＞が株価水準を切り下げ、コーニング＜GLW＞やナビゲーター・ホールディングス＜NVGS＞、フローコ・ホールディングス＜FLOC＞が下値を探った。半面、ビザ＜V＞がしっかり。モルガン・スタンレー＜MS＞が堅調に推移し、プラネット・ラボ＜PL＞が急伸した。



ナスダック総合株価指数は４４３．０８ポイント安の２万１６４７．６１と３日続落した。エヌビディア＜NVDA＞やアルファベット＜GOOG＞、メタ・プラットフォームズ＜META＞が売られ、スーパー・マイクロ・コンピューター＜SMCI＞が急落した。一方、コアウィーブ＜CRWV＞が底堅く推移。スコラスティック＜SCHL＞が値を飛ばした。



出所：MINKABU PRESS