R・マドリーvsA・マドリー 試合記録
【ラ・リーガ第29節】(サンティアゴ・ベルナベウ)
R・マドリー 3-2(前半0-1)A・マドリー
<得点者>
[R]ビニシウス・ジュニオール2(52分、72分)、フェデリコ・バルベルデ(55分)
[A]アデモラ・ルックマン(33分)、ナウエル・モリーナ(66分)
<退場>
[R]フェデリコ・バルベルデ(77分)
<警告>
[R]Thiago Pitarch(63分)
[A]ジョニー・カルドーゾ(27分)、マッテオ・ルッジェーリ(36分)、ダビド・ハンツコ(61分)、マルコス・ジョレンテ(68分)
観衆:77,964人
R・マドリー 3-2(前半0-1)A・マドリー
<得点者>
[R]ビニシウス・ジュニオール2(52分、72分)、フェデリコ・バルベルデ(55分)
[A]アデモラ・ルックマン(33分)、ナウエル・モリーナ(66分)
<退場>
[R]フェデリコ・バルベルデ(77分)
<警告>
[R]Thiago Pitarch(63分)
[A]ジョニー・カルドーゾ(27分)、マッテオ・ルッジェーリ(36分)、ダビド・ハンツコ(61分)、マルコス・ジョレンテ(68分)
観衆:77,964人