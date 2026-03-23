【ラ・リーガ第29節】(サンティアゴ・ベルナベウ)

R・マドリー 3-2(前半0-1)A・マドリー

<得点者>

[R]ビニシウス・ジュニオール2(52分、72分)、フェデリコ・バルベルデ(55分)

[A]アデモラ・ルックマン(33分)、ナウエル・モリーナ(66分)

<退場>

[R]フェデリコ・バルベルデ(77分)

<警告>

[R]Thiago Pitarch(63分)

[A]ジョニー・カルドーゾ(27分)、マッテオ・ルッジェーリ(36分)、ダビド・ハンツコ(61分)、マルコス・ジョレンテ(68分)

観衆:77,964人