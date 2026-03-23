【テニス速報】 マイアミ・オープン 第6日 マチェロ デモリナー / マルティン ダム vs アレハンドロ タビロ / トマス マルティン エチェベリ
マイアミ・オープン
大会期間：2026年3月23日～2026年3月30日
開催地：アメリカ マイアミ, フロリダ
コート：ハード（屋外）
結果：[マチェロ デモリナー / マルティン ダム] 1 - 2 [アレハンドロ タビロ / トマス マルティン エチェベリ]
マイアミ・オープン第6日がアメリカ マイアミ, フロリダで行われ、男子ダブルス1回戦で、マチェロ デモリナー / マルティン ダムとアレハンドロ タビロ / トマス マルティン エチェベリが対戦した。
第1セットはマチェロ デモリナー / マルティン ダムが6-3で先取。第2セットはアレハンドロ タビロ / トマス マルティン エチェベリが6-3で奪い返すと、第3セットもアレハンドロ タビロ / トマス マルティン エチェベリが10-6で制し、アレハンドロ タビロ / トマス マルティン エチェベリがセットカウント2対1で勝利した。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-03-23 08:12:07 更新