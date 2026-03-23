マイアミ・オープン

大会期間：2026年3月23日～2026年3月30日

開催地：アメリカ マイアミ, フロリダ

コート：ハード（屋外）

結果：[マチェロ デモリナー / マルティン ダム] 1 - 2 [アレハンドロ タビロ / トマス マルティン エチェベリ]

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マイアミ・オープン第6日がアメリカ マイアミ, フロリダで行われ、男子ダブルス1回戦で、マチェロ デモリナー / マルティン ダムとアレハンドロ タビロ / トマス マルティン エチェベリが対戦した。

第1セットはマチェロ デモリナー / マルティン ダムが6-3で先取。第2セットはアレハンドロ タビロ / トマス マルティン エチェベリが6-3で奪い返すと、第3セットもアレハンドロ タビロ / トマス マルティン エチェベリが10-6で制し、アレハンドロ タビロ / トマス マルティン エチェベリがセットカウント2対1で勝利した。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-03-23 08:12:07 更新