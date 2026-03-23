第98回選抜高校野球

第98回選抜高校野球（甲子園）第4日は22日、1回戦の第3試合で山梨学院は長崎日大と対戦し、5-3で山梨学院が勝利した。投打で注目の今年のドラフト1位候補・菰田陽生投手が（3年）が初回に先制ソロを放った。左翼席への特大アーチにプロ野球ファンはSNSで「うちに来ないか」などの“オファー”の大合唱となっている。

初球から迷いなくフルスイングした。「2番・一塁」でスタメン出場。1回1死、長崎日大先発の古賀の高め106キロカーブを逃さなかった。菰田は両手に残る好感触で確信。打球は左翼席中段付近まで届いた。菰田の1発を皮切りにチームは初回に5点を先制した。

今大会初打席、初スイングから力を示した。X上のファンにも衝撃が走った。

「待ってます菰田」

「うちに来ないか」

「菰田まじで欲しい。愛してる」

「大谷になれ、菰田」

「ハムが大好物な二刀流なので取りましょう」

「これはドラ1でしょ」

「今年のドラフトで取ってほしい」

「体格含めてレベチやな」

「打った瞬間すぎて声出た。菰田陽生凄い選手やで」

「これはNPB界のスラッガー最後の希望」

菰田は5回の一塁守備で、三塁からそれた送球を捕球した際に、打者走者と接触。6回の守備からはベンチに退いた。試合後は患部を強く固定し、テーピングが巻かれる痛々しい姿がNHKの中継に映し出され、中継インタビューでは「大丈夫」とした上で「守るだけで少し痛かった。『無理はしないように』と言っていただいた。それで代えていただきました」と話した。この後病院に行くと続け、次戦以降の出場可否は診断を受けてからの判断となるとみられる。



（THE ANSWER編集部）