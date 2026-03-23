映画「ラ・ラ・ランド」や「バービー」などで知られる俳優のライアン・ゴズリングが、マーベル・シネマティック・ユニバース(MCU)で「ゴーストライダー」を演じる可能性について、「いくつかの話し合いがあった」と明かした。ライアンは以前から、スタントマンから悪魔のハンターとなるジョニー・ブレイズ役への意欲を公言しており、希望は「まだ消えていない」という。



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ポッドキャスト「Happy Sad Confused」で、マーベル・スタジオのケヴィン・ファイギ社長と役について会ったかを問われると、「いくつか話はしている。状況は複雑だけどね」と語った。



ゴーストライダーは、ニコラス・ケイジが映画「ゴーストライダー」(2007年)と「ゴーストライダー2」(2011年)で演じたことで知られる。また別バージョンとして、ドラママーベル エージェント・オブ・シールドでは俳優のガブリエル・ルナがロビー・レイエス役を演じ、Hulu向け単独シリーズ企画も存在したが実現には至らなかった。



インタビューでは、パートナーで女優のエヴァ・メンデスが「ゴーストライダー」でケイジと共演していたことにも話題が及び、「どちらか1人でもやれたなら、それでいいよ」と冗談交じりに応じている。



一方、ファイギ氏もライアン起用に前向きな姿勢を示してきた。2022年のサンディエゴ・コミコンでは、「もしライアンがゴーストライダーをやりたいなら…」「彼は本当に圧倒的な存在だ。MCUのどこかで一緒にやれたらうれしい」と語っていた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）