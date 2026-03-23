イラン軍は米国がイラン発電所を破壊すれが再建されるまでホルムズ海峡を完全に封鎖すると警告した。

イラン軍を統合指揮するハタム・アル・アンビヤ中央司令部のゾルファガリ報道官は22日（現地時間）、「イランの発電所を狙った米国の脅迫が実行されればホルムズ海峡は完全に閉鎖され、発電所が再建されるまで開かれない」と明らかにした。

また「シオン主義政権（イスラエル）のすべての発電所、エネルギーインフラ、情報通信技術施設が広範囲に攻撃対象になるだろう」とし「米国が出資した中東地域の企業も完全に破壊する」と伝えた。

さらに米軍基地がある中東国家の発電所もすべて「正当なターゲット」になるとし、「米国のすべての経済的利益を破壊する準備ができている」と述べた。

ゾルファガリ報道官はホルムズ海峡で現在「敵の通行」に限り封鎖中であり、戦争と関係がない船舶の運行は可能だと繰り返し主張した。続いて「米国と同盟国のエネルギーインフラを破壊する我々の作戦は誰も防げない」と強調した。

強硬派であるイラン議会のガリバフ議長もこの日、Xを通じて「わが国のインフラが攻撃を受けると同時に、中東地域の核心インフラ、エネルギー、石油施設などが不可逆的に破壊されるだろう」と明らかにした。

トランプ米大統領はこの日、トゥルース・ソーシャルで「イランが48時間以内にホルムズ海峡を完全に開放しなければ米国は最も大きな発電所をはじめ、イランの各種発電所を攻撃して焦土化する」と圧力を加えた。

これに対しイランがより一層破壊的な報復を予告し、戦争が今後さらに激化するという見方が出ている。