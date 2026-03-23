米国のドナルド・トランプ大統領が9年ぶりの中国訪問を延期した背景には、イラン戦争以外にも複数の要因が複合的に絡んでいたという分析が出た。会談の交渉過程での不協和音、すれ違う期待、回答のない提案などが地政学的な逆風と重なり、「1カ月程度」延期されたという主張だ。トランプ氏の訪中に関連し、中国の学者は、年内にトランプ大統領が中国を訪問さえすれば、米中関係の「吉兆」であると分析した。

21日、香港サウスチャイナ・モーニング・ポスト（SCMP）は消息筋と専門家の言葉を引用し、トランプ大統領と習近平中国国家主席の首脳会談の延期は、中東戦争による単なる日程調整の問題ではなかったと報じた。

SCMPは「表面化している事象の下には、より複雑な物語が隠されている」とし、「数カ月間にわたり膨らんできた不満、交錯する期待、返答のない提案、分散したトランプ政府、これらすべてが地政学的な逆風と複合的に絡み合っている」と指摘した。

米国シンクタンク「クインシー研究所」のシニアフェロー、デニス・サイモン氏は「首脳会談の延期に関する説明は表面的な理由にすぎない」とし、「時期、シグナリング、交渉の文脈などを詳細に見れば、今回の決定は地政学、レバレッジの構築、リスク管理がはるかに複雑に混ざり合ったものに見える」と指摘した。

消息筋によると、米中実務チームは12月を通じて定期的に会い会談を協議してきたが、1月に入り接触が途絶えた。北京はワシントンに提案の草案を送ったが、何の回答も得られず、中国当局者はこのような疎通の不在に困惑したという。ある消息筋は、投資に関連する実務グループが静かに消えたように見えたとし、（北京での）首脳会談の目標が縮小されたことを示唆していると述べた。

イラン戦争が終結しなければ、5〜6週間の延期がさらに長引く可能性があるという主張も出ている。米ジャーマン・マーシャル財団（GMF）のディレクター、ボニー・グレイザー氏は「今年上半期中に訪問すると確信している」としながらも、「だが、まず戦争が終わらなければならない」と強調した。万が一、イラン戦争が長期化する場合、6月の訪中も難しくなる可能性があるという指摘だ。

米国は首脳会談を早く開催することを望み、中国は成功裏に終わらせることに重点を置いていたとSCMPは伝えた。したがって、トランプ大統領が会談の延期を主張したものの、実のところ、中国が先週パリで開かれた第6次米中貿易交渉で先に延期を主張した可能性が高いとSCMPは報じた。

◇中国、米大統領の最長「無訪中」記録に神経尖らす

中国は、米国大統領の最長「無訪中」記録に神経を尖らせている。「9年5カ月」という従来の米国大統領の「ゼロ訪中（零訪華）」最長記録が、習主席の執権期間中に破られなければよいという立場だ。中国人民大学米国研究センターの刁大明・副主任教授は20日、清華大学戦略安全研究センター（CISS）が主催した米中関係フォーラムで、このような立場を表明した。

刁教授は「1979年の中米修交以来、米国大統領の『ゼロ訪中』最長記録は9年5カ月で、1989年2月から1998年6月の期間」とし、「もしトランプ大統領が年内に中国を訪問すれば、この記録は破られないため、中国式の文化的な視点から見れば吉兆であり、人々に中米関係が新たにスタートすることができるという信頼を与える」と述べた。万が一、トランプ大統領の上半期の訪中が白紙になっても、今年11月に中国が深圳で開催するアジア太平洋経済協力会議（APEC）にトランプ大統領が出席するなら、2017年11月の訪中から9年1カ月となり、歴代最長記録は維持される。

刁教授は「中米関係は良し悪しで判断するよりも、全般的な安定を維持することを目標とすべきだ」とし、「経済・貿易分野では争いと対話が続きながらも他の分野に波及させず、他の分野でのデカップリングの速度や範囲を縮小して中米関係を安定させなければならない」と主張した。この日のフォーラムに出席した中国と米国の学者たちは、両国間の競争の核心は、どちらが犯すミスがより少なく、得る大衆的支持がより多いかにかかっていると強調した。