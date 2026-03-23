人気レースクイーンの央川かこ（31）が23日、自身のインスタグラムを更新。黒＆黄のボディースーツ・コス姿を披露した。

「スーパー耐久シリーズ開幕戦 Hitotsuyama RacingはST-3クラス2位でした」とチームの成績を報告。

黒＆黄色のボディースーツ・コスチューム姿の写真をアップし「開幕戦からたくさんの方に会いにきてもらえて改めて今シーズンも頑張ろうと思えたので、一緒に楽しい1年にしましょう アンバサダーも神メンバー揃ってて開幕戦から楽しすぎたからたくさん思い出つくりたいなぁ」とつづった。

今季のHitotsuyama Racingのレースアンバサダーは、央川のほか、今年1月の「レースアンバサダーアワード2025」でグランプリに輝いた寺地みのり（35）、同アワード4冠の橘香恋（29）、神崎りの（26）、林れむ（24）、星野奏（34）の6人体制となっている。

この投稿にフォロワーらからは「このコスもとても似合っていて素敵です」「スタイル抜群でかっこいい」「コス似合ってて可愛いです」「かっこい系のスポーティーなコス」「いつも綺麗でカッコ良いです！」などの声が寄せられている。

央川は、神戸市出身で、“9頭身レースクイーン”とも評されている。公式プロフィルは、身長1メートル72、スリーサイズはB85・W58・H88。宝塚音楽学校に在籍していたことや秘書経験など異色の経歴を持つ。