「straight from the horse’s mouth」の意味は？直訳すると「馬の口から直接」だけど！？【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

「straight from the horse’s mouth」の意味は？ 意外と難しいこのフレーズ。 ヒントは、直訳しても意味は通じません！ あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は「直接の情報源から」でした！ 「straight from the horse’s mouth」は、「当の本人から直接」「信用できるところ・関係者から」という意味のイディオムです。 この表現は、馬は歯を見ると年齢がわかること、あるいは競馬で馬の鼻先が勝敗を左右することなど、出どころにはさまざまな説があるんだとか。 「I know the truth. I heard it straight from the horse's mouth!」

（私は事実を知っているよ。直接本人から聞いたんだから !） あなたはわかりましたか？ 毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！ ※解答は複数ある場合があります。

ライター Ray WEB編集部