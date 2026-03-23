「straight from the horse’s mouth」の意味は？直訳すると「馬の口から直接」だけど！？【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「straight from the horse’s mouth」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
ヒントは、直訳しても意味は通じません！
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「直接の情報源から」でした！
「straight from the horse’s mouth」は、「当の本人から直接」「信用できるところ・関係者から」という意味のイディオムです。
この表現は、馬は歯を見ると年齢がわかること、あるいは競馬で馬の鼻先が勝敗を左右することなど、出どころにはさまざまな説があるんだとか。
「I know the truth. I heard it straight from the horse's mouth!」
（私は事実を知っているよ。直接本人から聞いたんだから !）
あなたはわかりましたか？
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※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部