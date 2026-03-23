「オープン戦、広島５−５ソフトバンク」（２２日、マツダスタジアム）

広島がオープン戦最終戦を引き分け、６勝１１敗１分けの１０位で終えた。先発の栗林良吏投手は３回４安打３失点で降板。二回に３点を失うも、三回は近藤、牧原大、柳田を三者連続三振。登板が予定されている開幕３戦目の２９日・中日戦（マツダ）へと向かう。デイリースポーツ評論家の安仁屋宗八氏は「失点した次の回に、気持ちを切り替え無失点で終えられたからこそ、味方の三、四回の得点につながった」と評価した。

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開幕前最後の登板。栗林がどんな投球をするのか、注目していた。

二回に４本の長短打などで３点を失った。セットポジションからの投球と、打者の初球に課題が出た。柳田の二塁打は初球の直球。今宮、谷川原の安打も１球目を打たれている。１巡目だけれども、早い段階で相手の傾向を見つけ、攻めていかなければいけなかった。

初球にフォークを投げても良い。打者に狙い球を絞らせないことが大切になってくるから。本番を迎え、坂倉のリードにも期待をしたいね。

三回、上位打線を３者連続三振とした投球は、あっぱれ。先発の役割は、長い回を投げること。失点した次の回に、気持ちを切り替え無失点で終えられたからこそ、味方の三、四回の得点につながった。

開幕前最後の登板を、完璧な投球で終えられなかったけれど、全体を通して考えれば良い経験ができたんじゃないかな。

２番手で投げた新人の赤木は、球に力があった。変化球でストライクが取れ、直球で空振りが奪える。文句なしの投球。ブルペンを支える存在になるかもしれないよ。