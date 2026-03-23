「オープン戦、広島５−５ソフトバンク」（２２日、マツダスタジアム）

広島の新井貴浩監督（４９）が２２日、オープン戦を総括した。順位は６勝１１敗１分けの１０位。それでもドラフト１位・平川（仙台大）ら新人選手や若鯉が台頭し、チームが活性化した戦いだったと振り返った。新井監督の主な一問一答は以下の通り。

◇ ◇

−オープン戦総括を。

「野手も投手も新人たちがいい競争を生んでくれた。キャンプ中も言いましたけど、昨年より１ランク上の競争ができたと思います」

−栗林は３回３失点。良い面も悪い面も。

「あとはしっかり登板日に向けて調整してもらいたい。初めての先発で緊張すると思うけど、頑張ってもらいたい」

−赤木は２回無失点。シーズン中にはロングリリーフとしての起用も。

「そうやね。そういうところも視野に入っているし、先発がふらふらしたような投球が続くようだと、代役にも入ってくる」

−佐々木は一発を含む３安打３打点の活躍。

「いいホームランだったけど、クリーンアップは打点を挙げること（が大事）。きょうは内容もすごく良かったと思う」

−開幕も４番で。

「あくまでも“４番目”だと思っているから、（チームを）背負う必要もない」

−一塁・佐々木、三塁・小園はモンテロの調子を見て。

「そうそう。キャンプから言っているように、開幕スタメンは小園とファビアンしかいない。調子のいい選手を起用していきたい」