Peony新色ミルクティーコレクション♡甘くきらめく限定コスメ登場

可愛さと上品さを兼ね備えたコスメで人気のPeonyから、心ときめく新コレクションが登場♡ミルクティーのようにやさしく甘いカラーと、きらめく質感が魅力の新色アイテムがラインナップ。思わず手に取りたくなるハートパッケージとともに、毎日のメイクをより特別な時間へと導いてくれます。自分へのご褒美にもぴったりな注目コレクションです♪

ミルクティーの甘さを頬と光に

「The Milk Tea Waltz Collection」は、ローズミルクやお砂糖のような甘さをイメージした、やわらかく上品なカラーが魅力のシリーズ。

新作ハイライターはラメ感が特徴で、透明感のあるきらめきをプラス。チークはまろやかなミルクティーカラーで、ふんわりとした血色感を演出します。

既存のハイライターが肌に溶け込むパール質感なのに対し、新色は繊細なラメが輝き、より華やかな印象に。甘くフェミニンでありながら、大人っぽさも感じられる絶妙な仕上がりです♡

ジバンシイリップオイル登場♡透明感あふれるグロウメイク

新色ハイライター＆チーク詳細

「Glow of Love Highlighter（グロウオブラブハイライター）」は、03 Sugar Waltzと04 Tea Bloomの新色2色展開で、価格は各4,620円（税込）。

お砂糖のように繊細で透明感のあるラメが、肌に立体感と華やぎをプラスします。

「Marshmallow Touch Cheek（マシュマロタッチチーク）」は、04 Rose Waltzと05 Milk Serenadeの新色2色展開で、価格は各4,620円（税込）。

やわらかく甘いミルクティーカラーが頬を優しく彩り、ナチュラルで愛らしい印象に仕上げます。

限定セット＆ノベルティも登場

発売を記念して、限定セットやノベルティも見逃せません。「THE MILKTEA WALTZ POUCH SET」は、お好きなハイライター・チーク2点を選ぶと、ホイップのような質感が可愛いハートポーチがセットに。

さらに、3月27日20:00以降に商品を1点以上購入すると、先着で「WHIP RIBBON SHUSHU」がプレゼントされます（カラーは2色からランダム）。

レースが施された繊細なハートパッケージも本シリーズ限定仕様で、特別感たっぷりです♪

ときめき溢れる春メイクに♡

甘くやさしいカラーと繊細なきらめきが魅力のPeony新コレクションは、春のメイクにぴったりのアイテム。見た目の可愛さはもちろん、仕上がりの上品さにもこだわりたい方におすすめです♡

数量限定のセットやノベルティも揃っているので、気になる方は早めにチェックしてみてください。毎日のメイクがもっと楽しくなるはずです♪