高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第25週「ウラメシ、ケド、スバラシ。」の第122回が３月24日に放送予定です。

【写真】桜を見つめるヘブン

朝ドラ通算113作目となる『ばけばけ』は、明治時代の松江を舞台に、怪奇文学作品集『怪談』で知られる小泉八雲の妻、セツをモデルにした物語。ヒロインの松野トキ役を高石あかりさん、夫で小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルにしたレフカダ・ヘブン役をトミー・バストウさんが演じ、怪談を愛する夫婦の何気ない日常を描きます。

トキの父・司之介を岡部たかしさん、母・フミを池脇千鶴さん、トキの祖父 ・松野勘右衛門を小日向文世さん、ヘブンをサポートする錦織友一を吉沢 亮さんが演じます。

脚本はふじきみつ彦さんが担当。主題歌は、ハンバート ハンバートの『笑ったり転んだり』。ドラマの語り手で、トキとヘブンの日常を見守る蛇と蛙の声を、阿佐ヶ谷姉妹の渡辺江里子さんと木村美穂さんが担当しています。

＊以下３月24日放送回のネタバレを含みます。

＜あらすじ＞

子供たちの遊ぶ様を見守る、トキとヘブン（トミー・バストウさん）。

庭には季節外れの桜が返り咲きしている。

その桜を見たヘブンは、日本に来た日のことを思い出していた。

ある日の食事時。

ヘブンは魚の小骨取りをトキにお願いする。

久しぶりのお願いに、昔を懐かしむトキとヘブンだった。

夕方。

西向きの部屋の縁側に座り、美しい夕陽を眺めながらトキとヘブンは静かに語り合う。