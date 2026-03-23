B・デシャンボーがLIV連勝、2週間で12億円超獲得 浅地洋佑は43位
＜LIVゴルフ第5戦 at 南アフリカ 最終日◇22日◇ザ・クラブatステインシティ（南アフリカ）◇7557ヤード・パー71＞LIVゴルフ第5戦の南アフリカ大会が終了した。ブライソン・デシャンボー（米国）がトータル26アンダーで並んだジョン・ラーム（スペイン）とのプレーオフを制し、2週連続優勝を果たした。
≪写真≫“ゴルフ科学者”デシャンボーの同一レングスアイアン
デシャンボーは優勝賞金400万ドル（約6億3700万円）を獲得。2週間で12億円超を獲得する荒稼ぎとなった。ワイルドカードで出場している浅地洋佑は「73」を喫し、トータル9アンダー・43位で4日間を終えた。チーム戦はデシャンボー率いる『クラッシャーGC』がトータル76アンダーで優勝を飾った。LIVゴルフ個人戦の賞金総額は2000万ドル（約31億4370万円）。チーム戦は1000万ドル（約15億7185万円）がかけられている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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