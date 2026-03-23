＜中間速報＞畑岡奈紗が日本勢トップ 山下美夢有、原英莉花は暫定9位
＜フォーティネット・ファウンダーズカップ 最終日◇22日◇シャロン・ハイツG＆CC（カリフォルニア州）◇6542ヤード・パー72＞米国女子ツアーの最終ラウンドが進行している。最終組が前半を終えて、畑岡奈紗が日本勢トップのトータル11アンダー・5位タイで後半をプレーしている。
〈写真〉原英莉花の最新スイング “浅い沈み込み”に進化！
山下美夢有と原英莉花はトータル10アンダー・9位タイ。岩井千怜はトータル7アンダー・26位タイにつけている。西郷真央、竹田麗央、岩井明愛、西村優菜はトータル6アンダー・30位タイ。古江彩佳はトータル5アンダー・38位タイ、馬場咲希はトータル1オーバー・56位タイとなっている。トータル17アンダー・単独首位にキム・ヒョージュ（韓国）。1打差2位にはネリー・コルダ（米国）が続いている。賞金総額は300万ドル（約4億7330万円）。優勝者には45万ドル（約7100万円）が与えられる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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