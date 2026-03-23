BURNOUT SYNDROMES、新曲「ROCKET」がTVアニメ「Dr.STONE SCIENCE FUTURE」ファイナルシーズン第3クールEDテーマに決定！5月20日にはシングルリリース！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

今年メジャーデビュー10周年を迎えた3ピースバンド BURNOUT SYNDROMES の新曲「ROCKET」が、物語の最終章となるTVアニメ「Dr.STONE SCIENCE FUTURE」最終(ファイナル)シーズン第3クールのEDテーマに決定した。

TVアニメ「Dr.STONE」は、原作：稲垣理一郎、作画：Boichiによる人気漫画を原作としたTVアニメ。全人類が突如石化した数千年後の世界を舞台に、天才科学少年・石神千空が仲間たちとともに科学の力で文明をゼロから再建していく“クラフト冒険譚”として高い人気を誇る。4月2日(木)22時より放送が開始となる第4期第3クールではついに物語がクライマックスへと突入する。

BURNOUT SYNDROMESは、2019年に放送された同作第1期第1クールのオープニングテーマ「Good Morning World!」、さらにテレビスペシャル「Dr.STONE 龍水」のOP主題歌「Good Morning [New] World!」とこれまでに2度主題歌を担当し、本作で再び同シリーズの主題歌を手がける。

新曲「ROCKET」は、本作のために書き下ろされた楽曲で、困難に立ち向かいながらも前へ進もうとする意志を描いた作品。

さらに、本楽曲をCDに収録したニューシングル「ROCKET」が2026年5月20日にリリースされることも決定。CDには「ROCKET」に加え、新曲「火花」を収録するほか、ボーナストラックとして「Good Morning World!」「Good Morning [New] World!」の2曲も収録される。

商品は初回生産限定盤と期間生産限定盤の2形態で発売予定。期間生産限定盤には、アニメの世界観をモチーフにしたオリジナルアクリルジオラマが付属予定で、コレクション性の高い特典となっている。なお、ジャケットおよびジオラマのデザイン絵柄については後日公開予定。

また発表にあわせてBURNOUT SYNDROMESの新アーティスト写真も公開された。

●作品情報

TVアニメ「Dr.STONE SCIENCE FUTURE」

TVアニメ最終(ファイナル)シーズン第3クール

2026年4月2日(木) 22時からTOKYO MXほかにて放送開始

●リリース情報

「ROCKET」

5月20日発売

【初回生産限定盤】

品番：ESCL-6245

価格：￥2,200（税込）

【期間生産限定盤】

品番：ESCL-6246~6248

価格：￥5,200（税込）

予約はこちらから！

https://erj.lnk.to/2zu56G

＜収録曲＞

ROCKET

火花

Good Morning World!

Good Morning [New] World!

＜Blu-ray＞※期間生産限定盤のみ

TVアニメ「Dr.STONE SCIENCE FUTURE」最終(ファイナル)シーズン第3クール ノンクレジットEDテーマ

付属品(期間生産限定盤のみ)

オリジナルアクリルジオラマ

●ライブ情報

BURNOUT SYNDROMES 20th Anniversary TOUR 2026

3月28日(土) 大阪

会場：BIGCAT

開場：17:00／開演：18:00

ARABAKI ROCK FEST.26

2026年4月26日(日)

会場：国営みちのく杜の湖畔公園 北地区 エコキャンプみちのく

JAPAN JAM 2026

2026年5月3日(日・祝)

会場：千葉市蘇我スポーツ公園（千葉県千葉市）

＜BURNOUT SYNDROMESプロフィール＞

熊谷和海（Gt&Vo）、石川大裕（Ba&Cho）、廣瀬拓哉（Dr&Cho）

3ピースバンド。2005 年結成。

日本語の響き、美しさを大切にした文學的な歌詞やヴォーカル、その世界を彩る緻密に計算されたアレンジ。スリーピースの限界に常に挑戦しているバンド。2010年、TOKYO FM 「SCHOOL OF LOCK!」主催イベント「閃光ライオット」に出演し、準グランプリを獲得。結成10周年となる2016年3月、EPICレコードジャパンからシングル「FLY HIGH!!」でメジャーデビュー。これまで担当してきたアニメ主題歌とMVは全世界中にファンを持つ。2021年にはTVアニメ「ましろのおと」で異例の2曲同時OPタイアップ。2022年には自身初のワールドツアーを開催し、2023年3月29日にはベストアルバム「The WORLD is Mine」をリリース。2024年は自身初のアメリカ単独ツアーを成功させるなど、全世界をフィールドに活躍する世界各地を回りながら様々な領域でグローバルに活動中。2025年でバンド結成20年、さらに今年2026年はメジャーデビュー10周年を迎えた。

関連リンク

BURNOUT SYNDROMES オフィシャルサイト

https://burnoutsyndromes.com/

TVアニメ「Dr.STONE SCIENCE FUTURE」公式サイト

https://dr-stone.jp/