今週の12星座占い「獅子座（しし座）」全体運・開運アドバイス【2026年3月23日（月）〜3月29日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年3月23日（月）〜3月29日（日）「獅子座（しし座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【獅子座（しし座）】
今週は、いろんなことに興味が湧いてくるようです。もう一度、過去に好きだったものをやってみたくなるかも。時間がゆっくり過ぎていくような感覚になると、モヤモヤした思いが解消されるでしょう。恋愛面は、相手から褒められたり、尊敬されたりすることがあるかも。自信がない面を認められると、心の底からパワーが湧いてくるようです。
★ワンポイントアドバイス★
友人との交流が増えるなど、楽しい時間が多くなりそう。花見など季節を感じられるようなと場所へ出かけると良いでしょう。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
【獅子座（しし座）】
今週は、いろんなことに興味が湧いてくるようです。もう一度、過去に好きだったものをやってみたくなるかも。時間がゆっくり過ぎていくような感覚になると、モヤモヤした思いが解消されるでしょう。恋愛面は、相手から褒められたり、尊敬されたりすることがあるかも。自信がない面を認められると、心の底からパワーが湧いてくるようです。
友人との交流が増えるなど、楽しい時間が多くなりそう。花見など季節を感じられるようなと場所へ出かけると良いでしょう。
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Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
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