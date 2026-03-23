Dawn (HM12+) グリーン

01Diverseは、Sam&Johnnyブランドの完全ワイヤレスイヤフォン「Dawn (HM12+)」を発売した。カラーはグリーンとブラックの2色。価格はオープンで、市場想定価格は36,980円前後。

1DD＋1BA＋セラミックパネルのトライブリッド構成を採用した「有線ハイエンド機に匹敵する」という完全ワイヤレスイヤフォン。

ブラック

深く、沈み込むような低域を再生する10mm径ダイナミックドライバー、ボーカルの微細なニュアンスを艷やかに再現するカスタムBAドライバー、20kHzを超える超高域をカバーするセラミックフラットパネルドライバーの異なる特性を持つ3つのドライバーを、高度な音響設計で統合。

FEMMソフトウェアを用いた高性能NdFeB(ネオジム)磁石とコイルの磁束密度シミュレーションにより、全周波数帯域にわたってバランスの取れた、歪みのない音を届けるとしている。

チューニングは、「ただ音が鳴るだけでなく、音楽の『表情』を正しく伝える」ことを追求。パワフルな低音の拡張性と、繊細なボーカルに加え、セラミックパネルが、トライアングルの残響音など、消失点の間際まで消えゆく高域の倍音成分を見事に描き出すという。

職人の手作業によるレジン筐体が、片耳5.8gの軽さと解像度を両立。内部には医療用バッテリーを採用し、過酷な環境にも耐えるIPX6防水を備えた。

Qualcomm 3040チップを搭載し、Bluetooth 5.2に準拠。コーデックはSBC、AAC、aptX、aptX Adaptiveをサポートする。

周波数応答は20Hz～20kHz。連続再生時間はイヤフォン単体で約7時間、充電ケース併用では約31時間。充電時間は1時間。重量は73g。収納ポーチ、イヤーピース(S/M/L)、充電ケーブルなどが付属する。