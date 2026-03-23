東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値159.23 高値159.39 安値157.64
161.62 ハイブレイク
160.50 抵抗2
159.87 抵抗1
158.75 ピボット
158.12 支持1
157.00 支持2
156.37 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1572 高値1.1595 安値1.1525
1.1673 ハイブレイク
1.1634 抵抗2
1.1603 抵抗1
1.1564 ピボット
1.1533 支持1
1.1494 支持2
1.1463 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3341 高値1.3442 安値1.3299
1.3565 ハイブレイク
1.3504 抵抗2
1.3422 抵抗1
1.3361 ピボット
1.3279 支持1
1.3218 支持2
1.3136 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7880 高値0.7906 安値0.7855
0.7957 ハイブレイク
0.7931 抵抗2
0.7906 抵抗1
0.7880 ピボット
0.7855 支持1
0.7829 支持2
0.7804 ローブレイク
ピボット分析
ドル円
終値159.23 高値159.39 安値157.64
161.62 ハイブレイク
160.50 抵抗2
159.87 抵抗1
158.75 ピボット
158.12 支持1
157.00 支持2
156.37 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1572 高値1.1595 安値1.1525
1.1673 ハイブレイク
1.1634 抵抗2
1.1603 抵抗1
1.1564 ピボット
1.1533 支持1
1.1494 支持2
1.1463 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3341 高値1.3442 安値1.3299
1.3565 ハイブレイク
1.3504 抵抗2
1.3422 抵抗1
1.3361 ピボット
1.3279 支持1
1.3218 支持2
1.3136 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7880 高値0.7906 安値0.7855
0.7957 ハイブレイク
0.7931 抵抗2
0.7906 抵抗1
0.7880 ピボット
0.7855 支持1
0.7829 支持2
0.7804 ローブレイク