東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値159.23　高値159.39　安値157.64

161.62　ハイブレイク
160.50　抵抗2
159.87　抵抗1
158.75　ピボット
158.12　支持1
157.00　支持2
156.37　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1572　高値1.1595　安値1.1525

1.1673　ハイブレイク
1.1634　抵抗2
1.1603　抵抗1
1.1564　ピボット
1.1533　支持1
1.1494　支持2
1.1463　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3341　高値1.3442　安値1.3299

1.3565　ハイブレイク
1.3504　抵抗2
1.3422　抵抗1
1.3361　ピボット
1.3279　支持1
1.3218　支持2
1.3136　ローブレイク

ドルスイス
終値0.7880　高値0.7906　安値0.7855

0.7957　ハイブレイク
0.7931　抵抗2
0.7906　抵抗1
0.7880　ピボット
0.7855　支持1
0.7829　支持2
0.7804　ローブレイク