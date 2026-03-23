第３３回マーチステークス・Ｇ３は３月２９日、中山競馬場のダート１８００メートルで行われる。

オメガギネス（牡６歳、栗東・安田翔伍厩舎、父ロゴタイプ）が主役を張る。予定していたドバイ遠征を取りやめての参戦。前走のフェブラリーステークス・Ｇ１は最内枠から立ち回り、見せ場十分の５着。重賞は２４年東海ステークス・Ｇ２など２着が３度あり、初タイトルを狙う。

ヴァルツァーシャル（牡７歳、美浦・高木登厩舎、父マクフィ）は一昨年の覇者。前走のポルックスステークス・オープンは６０キロを背負いながら、最速の上がりで０秒１差の２着と迫った。７歳を迎えても衰えはない。

サンデーファンデー（牡６歳、栗東・東田明士厩舎、父スズカコーズウェイ）は、前走のプロキオンステークス・Ｇ２で１１番人気ながら２着と粘った。昨年のプロキオンステークス・Ｇ２以来、２つ目の重賞タイトルを目指す。

プロミストジーン（牝４歳、美浦・上原佑紀厩舎、父ナダル）は、地方交流重賞の兵庫女王盃・Ｊｐｎ３（４月１日、園田・ダート１８７０メートル）が本線も、今のところ除外対象。こちらへ回ってくれば有力候補の１頭になる。