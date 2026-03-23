◇ブンデスリーガ第２７節 マインツ２―１フランクフルト（２２日・ＭＥＷＡアレーナ）

ドイツ１部・マインツの日本代表ＭＦ佐野海舟が、同ＭＦ堂安律を擁するフランクフルト戦で、決勝ゴールにつながる約３０メートルのドリブルキャリーをみせた。１―１の後半４４分。中盤でパスを受けた佐野が、ピッチ中央をフランクフルトのゴールに向かってドリブルで直進。相手選手を引き連れながら力強く運ぶと、ペナルティーエリア内の目前で倒されたが、ボールは味方へとつながり、これが決勝ゴールの起点となった。

中盤での守備力に加え、後半３６分にも中盤でのパスカットから、右サイドへの決定的なラストパスを通すなど、攻撃面でも目立った佐野。「（前線に）出て行く時は迫力を持っていくこと、最後（ゴール前）の質は自分の課題だと思っています。今日は得点につながりましたけど、ああいうところでもうちょっと攻撃の機会を作れれば」と話した。

イングランド、スコットランドと対戦する英国遠征の日本代表メンバーにも選出された佐野海。今回はスポルティングで欧州ＣＬベスト８進出に貢献したＭＦ守田英正が、メンバー外に。ボランチのレギュラー候補として期待がかかる佐野海は「誰が選ばれても、自分の責任は変わらないと思うので、やるべきことをやるだけです」と冷静に話した。