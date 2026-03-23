２０日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５９円２３銭前後と前日と比べて１円５０銭程度のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８４円２３銭前後と同１円４０銭強のユーロ高・円安だった。



米国・イスラエルとイランの軍事衝突が続くなか、２０日にはニュースサイトのアクシオスが「イランの主要原油輸出拠点であるカーグ島について、トランプ米政権は占拠または封鎖する計画を検討している」と報じたことなどが投資家心理を冷え込まし、質への逃避から基軸通貨であるドルに買いが先行。エネルギー価格の高騰がインフレ圧力を強め、米利下げが後ずれするとの見方から米長期金利が上昇したこともドルの支えとなった。米ＣＢＳが関係者の話として「米国防総省の当局者は、イランへの地上部隊派遣に向けた詳細な準備を進めている」と伝えると、ドル円相場は「有事のドル買い」に押し上げられる形で一時１５９円３９銭まで上伸した。一方、「欧州中央銀行（ＥＣＢ）政策委員会メンバーのナーゲル・ドイツ連邦銀行総裁がブルームバーグのインタビューで「イラン戦争の影響で物価上昇圧力が一段と高まった場合、ＥＣＢが４月にも利上げを検討することが必要になる」との見解を示したことなどからユーロが対円で買われた。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１５７２ドル前後と前日と比べて０．００２０ドル弱のユーロ安・ドル高だった。



出所：MINKABU PRESS